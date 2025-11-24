Hay noticias sobre la restricción vehícular, esto anunció el MOPT

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio a conocer que el próximo lunes, 1 de diciembre, no habrá restricción vehicular.

El levantamiento de la medida por ese día se debe a que es feriado y se recuerda la Abolición del Ejército.

El lunes 1 de diciembre no habrá restricción vehicular. (Rafael Pacheco)

“Celebrar que vivimos en paz, en democracia, y sin militares, durante el festivo de la Abolición del Ejército, traerá la desaplicación de la restricción vehicular por placas este lunes, primero de diciembre.

“Así, para quienes tendrán un fin de semana largo de tres días, comenzando el sábado 29 de noviembre, podrán extender su descanso hasta el lunes transitando sin limitaciones de placa en la capital. Y quienes deban trabajar ese día, podrán circular con su vehículo sin temor a una multa por restricción”, explicó el MOPT.

Normalmente, los lunes tienen limitación de paso en San José las placas finalizadas en 1 o en 2, recordó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Será hasta el martes 2 de diciembre cuando la medida recobre vigencia con las placas finalizadas en 3 o en 4.

Recuerde que la restricción vehicular, por número de placa, se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos.

El próximo lunes todos los vechículos pueden transitar por la capital. (Alonso Tenorio)

Aplica de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p.m., iniciando los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finalizando con las que terminan en 9 o en 0.

Con corte a octubre, la Policía de Tránsito hizo 10.208 boletas por irrespeto a la restricción vehicular por placas, para un promedio mensual de unas 1000 sanciones, con un valor individual de unos ¢26.000.