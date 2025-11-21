MOPT ampliará horarios para pruebas prácticas de manejo la próxima semana

¿Necesita hacer la prueba práctica de manejo y aún no ha sacado cita? Aproveche estos días porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que habrá horario ampliado la próxima semana en algunas sedes.

LEA MÁS: Estas siete conocidas emisoras nacionales no participarán en la subasta de frecuencias de la Sutel

En las sedes de Puntarenas, Liberia y San José (Ciudad Vial) se extenderá el horario el lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de noviembre.

Las pruebas prácticas de manejo para todas las clases de licencia se aplicarán desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., es decir, se extendieron tres horas más por día, para que las personas que quieren hacer la prueba tengan más oportunidad.

El MOPT anunció que la próxima semana habrá horario ampliado para aquellas personas que quieren hacer la prueba práctica de manejo en las sedes de Puntarenas, Liberia y San José. (MOPT/MOPT)

¿Cómo se matricula para el examen?

Las autoridades indicaron que hay espacios habilitados en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC).

LEA MÁS: Costa Rica recibe duro golpe a su prestigio internacional y podría tener serias consecuencias, advierte experto

Para matricular, el aspirante debe contar con las credenciales de ingreso al sistema, es decir, el usuario y la contraseña, y con el pago de la prueba (5.000 colones que se cancelan en las entidades financieras autorizadas).

Se debe ingresar a este enlace, donde debe llenar el formulario y agendar la fecha de la cita para hacer la prueba, después de ingresar al sitio con su usuario.

Las credenciales son las mismas que solicitó a la Dirección General de Educación Vial (DGEV) antes de sacar la prueba teórica de manejo. Si no las tiene, debe ir a alguna sede de la DGEV o del Consejo de Seguridad Vial para solicitarlas.

El MOPT anunció que la próxima semana habrá horario ampliado para aquellas personas que quieren hacer la prueba práctica de manejo en las sedes de Puntarenas, Liberia y San José. (MOPT/MOPT)

La DGEV hizo un llamado a las personas a hacer la matrícula en medios oficiales. Además, recordó que nunca se atiende fuera de las oficinas, ni se solicitan pagos de dinero a números o cuentas particulares.

LEA MÁS: Llegó la noticia más esperada del año para los pensionados del IVM y el régimen no contributivo sobre el aguinaldo