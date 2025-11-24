Estas son las únicas televisoras y emisoras que participaron en la subasta... hay grandes ausencias

La Superintendencia de Telecomunicación (Sutel) cerró la recepción de ofertas para la subasta de frecuencias de radio y televisión el viernes pasado, y este lunes la entidad dio a conocer que fueron 25 las ofertas que recibió.
Tres empresas ofertaron para obtener 4 canales de TV nacional:
- Repretel S. A. participó por 2 canales nacionales.
- Televisora de Costa Rica S.A. (Teletica) por 1 canal nacional.
- Grupo Extra por 1 canal nacional.
En cuanto a las empresas que quieren frecuencias de radio FM y AM están:
- Central de Radios CDR S.A. con 7 frecuencias FM nacionales.
- Asociación Internacional Pasión por las Almas con 1 frecuencia FM nacional.
- Consorcio Multimedios – Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica S.A. con 2 frecuencias FM nacionales.
- Asociación Sistema de Telecomunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con 1 frecuencia FM nacional.
- Televisora de Costa Rica S.A. (Teletica) con dos frecuencias FM nacionales.
- Asociación Misión Carismática Internacional de Cartago con 1 frecuencia FM nacional.
- Asociación de Comunicaciones Faro del Caribe con 1 frecuencia FM nacional.
- Asociación Radio María con 1 frecuencia FM nacional
- Grupo Extra con 1 frecuencia FM nacional.
También hubo empresas que participaron por frecuencias FM regionales:
Región Chorotega
- Consorcio BBN-FM con 1 frecuencia FM regional.
Región Brunca
- Audios del Sur S.A. con 1 frecuencia FM regional.
- Radio Ochenta y Ocho Estéreo S.A. con 1 frecuencia FM regional.
En cuanto a las frecuencias en AM a nivel nacional, participó solo una empresa:- Consorcio BBN-AM con 1 frecuencia AM nacional.
Lo que viene ahora
La Sutel deberá cumplir varias fases antes de adjudicar las frecuencias, entre ellas verificación de requisitos; publicación de las ofertas económicas, la fase de puja, el análisis técnico de cobertura y la aprobación final por el Consejo Directivo
58 emisoras no participaron en la subasta y también varios canales de televisión, debido a los altos costos de las frecuencias.
Las tarifas fijadas para esta subasta oscilan entre $386.000 (unos ¢193.617.600) por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones (¢802.560.000) por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.