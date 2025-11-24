Rodrigo Chaves convoca reunión con emisoras de radio católicas y evangélicas por el tema de las frecuencias

Rodrigo Chaves, presidente de la República, convocó a una reunión a los representantes de emisoras católicas y evangélicas del país para hablar del polémico tema de la subasta de frecuencias de radio y televisión.

Casa Presidencial hizo el anuncio y, aunque no precisó cuándo será la reunión, informó que sería esta misma semana.

Rodrigo Chaves convoca a reunión a emisoras católicas y evangélicas. (Rafael Pacheco)

A la vez, Presidencia indicó que Chaves se referirá el miércoles, en conferencia de prensa, a la subasta de frecuencias de radio y televisión.

En los últimos días el tema ha cobrado relevancia porque muchas televisoras y radioemisoras (entre ellas las religiosas), han dicho que no pudieron participar en la subasta debido a los elevados costos.

Radio Fides informó que no pudo participar en la subasta de frecuencias por lo elevado de los precios. (Cortesía)

Y es que, para que usted se haga una idea, las tarifas fijadas para esta subasta oscilan entre $386.000 (unos ¢193.617.600) por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones (¢802.560.000) por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.

Radio Fides es una de las emisoras católicas que informó que no había participado en la subasta, ya que, al no tratarse de una emisora comercial, no tiene los recursos para pagar el costo tan elevado de la frecuencia.