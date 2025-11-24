Los 17 hábitos que revelan que su juventud ya se esfumó

Estar al tanto de las tendencias de las nuevas generaciones es cada vez más complicado, y según la experta en cultura pop Rebecca May, existen hábitos muy puntuales que delatan que alguien ya no forma parte de la Generación Z ni de la Generación Alfa.

Diferencias generacionales marcadas

La Generación Z agrupa a quienes nacieron entre 1997 y 2012, criados entre internet, teléfonos inteligentes y redes sociales. Esta población consume información en formatos inmediatos y cortos, como videos.

Por su parte, la Generación Alfa incluye a quienes nacieron desde 2013, rodeados de celulares inteligentes, asistentes virtuales e inteligencia artificial, lo que marca una brecha aún mayor con generaciones anteriores.

Las nuevas tendencias de moda también marcan distancia entre generaciones. (Foto IA) (Inteligencia Artificial/Inteligencia Artificial)

Hábitos de moda que revelan la edad

La especialista señaló que algunas prácticas en la vestimenta dejan claro que alguien ya no es parte de las generaciones más jóvenes. Entre ellas:

Usar leggings o pantalones de yoga para salir.

para salir. Llevar medias tobilleras en lugar de las medias altas visibles.

en lugar de las medias altas visibles. Utilizar riñoneras .

. Andar con una bolsa reutilizable “por si acaso”.

“por si acaso”. Apostar por el combo de jeans con blazer como look “casual elegante”.

como look “casual elegante”. Combinar zapatos y bolso para que hagan juego.

para que hagan juego. Seguir usando el perfume de la universidad.

Tecnología: comportamientos que no perdonan

Las expresiones del día a día revelan cambios culturales entre jóvenes y adultos.(Foto IA) (Inteligencia Artificial/Inteligencia Artificial)

Algunas acciones en el uso del celular y redes sociales también evidencian la edad:

Responder solo con emojis , especialmente el de carita sonriente.

, especialmente el de carita sonriente. Usar fundas tipo libro que guardan tarjetas.

que guardan tarjetas. Comprar vinilos en vez de usar Spotify.

en vez de usar Spotify. Imprimir la tarjeta de embarque.

la tarjeta de embarque. Tomar capturas de pantalla en lugar de usar la función “guardar”.

Tener a un hijo como foto de perfil.

Expresiones que lo dicen todo

Finalmente, May destacó frases que resultan reveladoras:

Preparar listas de reproducción para viajes.

para viajes. Ser fanático ferviente de Harry Potter .

. Decir “ los jóvenes de hoy ”.

”. Seguir usando “Netflix y chill”.

Aunque mantenerse informado ayuda a acortar la brecha generacional, estos hábitos muestran que el lenguaje, la cultura digital y las costumbres avanzan más rápido de lo que parece.

Nota realizada con ayuda de IA