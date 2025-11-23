Internacionales

Por qué la siesta puede jugarle en contra a algunas personas

Experto reveló cuáles son los efectos de dormir mal en adultos y niños

Por La Nación / Argentina / GDA

“No dormir bien trae consecuencias a corto, mediano y largo plazo”, subrayó Pablo Ferrero, médico especializado en sueño durante su visita a los estudios de LN+

Sobre este punto, el experto advirtió que el mal descanso también trae efectos en el funcionamiento de los órganos.

La siesta no es aconsejable en las personas con insomnio. Archivo

Consultado acerca de cuáles son los efectos de dormir mal en adultos y niños, el especialista precisó: “A mediano y largo plazo tiene consecuencias mucho peores; en los niños, afecta el aprendizaje, la memorización y el crecimiento porque la hormona del crecimiento se libera durante el sueño”.

Y diferenció: “En los adultos bajan las defensas y afecta el sistema inmunológico. Hace que el cerebro no funcione bien y por cascada impacta en el funcionamiento de los órganos”.

Qué personas deberían evitarla

Ferrero hizo hincapié en la importancia del buen descanso durante la noche a fin de evitar la siesta.

“La NASA recomienda 26 minutos de siesta. La realidad es que si dormís más de 15 o 20 minutos te levantás abombado”, dijo.

En la misma línea, remarcó: “La siesta no es aconsejable en las personas con insomnio. Si tu modus operandi es dormir mal y recuperar en la siesta, no es lo más beneficioso”.

.Consejos para tomar la mejor siesta (pixabay.com)

El médico explicó que deberíamos dormir entre 7 y 9 horas a partir de la adultez. Sin embargo, “cada persona tiene su necesidad específica”, destacó.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

