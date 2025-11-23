Nacional

Un sencillo hábito antes de dormir podría ayudar a bajar la presión arterial, según estudio

Investigadores de la Universidad de Oregón confirmaron que acostarse siempre a la misma hora mejora la presión arterial en adultos con hipertensión

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA

Un estudio de la Universidad de Oregón determinó que mantener una hora fija para acostarse puede reducir de forma medible la presión arterial en adultos con hipertensión, incluso sin cambiar la cantidad total de sueño.

Un hábito sencillo con impacto clínico

La disautonomía afecta funciones automáticas como la presión arterial, la digestión y la sudoración.
El monitoreo ambulatorio de 24 horas confirmó mejoras en los patrones de presión arterial. (Canva/Canva)

La investigación, publicada en la revista SLEEP Advances, analizó si ordenar la rutina nocturna podía mejorar la regulación del reloj biológico y favorecer la caída natural de la presión durante la noche. Los científicos no buscaron aumentar las horas de descanso, sino estabilizar el ritmo de sueño para lograr un mejor equilibrio fisiológico.

LEA MÁS: Candidata Ana Virginia Calzada promete usar inteligencia artificial para mejorar la salud, educación y seguridad

En la prueba participaron 11 adultos de mediana edad con diagnóstico de hipertensión. Durante la primera semana, el equipo registró los patrones habituales de cada voluntario. En las dos semanas siguientes, los participantes debían mantener siempre la misma hora para acostarse y evitar siestas durante el día.

Resultados medidos con el estándar más confiable

Inercia del sueño: el motivo neurológico por el cual cuesta levantarse, incluso después de dormir bien, y cómo reducir sus efectos.
La regularidad del sueño mostró beneficios clínicos en un estudio de la Universidad de Oregón. (Canva/Canva)

La presión arterial se evaluó mediante monitoreo ambulatorio de 24 horas, considerado el método más preciso para detectar variaciones entre el día y la noche. Con esta herramienta, los investigadores observaron mejoras nocturnas clínicamente relevantes, lo que sugiere que la regularidad en los horarios de sueño podría convertirse en una recomendación práctica para el control de la hipertensión.

LEA MÁS: ¿Por qué las manos envejecen más rápido? Causas clave y recomendaciones de especialistas

El estudio refuerza la importancia de los hábitos de sueño en la salud cardiovascular y abre la puerta a futuras investigaciones sobre cómo la consistencia en las rutinas nocturnas contribuye al bienestar general.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaludPresión arterialPresión altaSueñoNotas IALTNotas IALTH
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.