Candidata Ana Virginia Calzada promete usar inteligencia artificial para mejorar la salud, educación y seguridad

La exmagistrada de la Sala Constitucional Ana Virginia Calzada, busca la presidencia de Costa Rica con el Partido Centro Democrático y Social.

Ella tiene 72 años, un currículum muy bueno y una vida hecha. Reconoce que le costó tomar la decisión de meterse de lleno a la política.

Ana Virginia Calzada, candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, habla a detalle de sus propuestas. (Cortesía)

“La decisión no fue nada fácil, pero yo creo que los costarricenses tenemos que involucrarnos todos en este momento en el quehacer político, y los que no pueden estar dedicados a una campaña política, tomar conciencia de que el 1.° de febrero tenemos que ir a votar.

LEA MÁS: Álvaro Ramos lanza críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves, a diputados que mantuvieron su inmunidad y habla de alianzas

“Tengo una deuda con el país que me dio a mí las oportunidades. Me duele ver en este momento niños de 12 años, de 13 años, de 14 años, que en lugar de tener un libro en sus manos tienen un arma. Eso me hizo decidirme a involucrarme en esta campaña política. A dar toda mi energía en sacar este país adelante”, narró.

En entrevista con La Teja, habló de su plan de gobierno centrado en tecnología, educación, salud, empleo y seguridad, con el objetivo de “rescatar la democracia costarricense”.

“El país necesita orden, ética y tecnología para salir adelante”, afirmó la candidata.

La candidata asegura que urge hacer cambios importantes para mejora la seguridad, la educación y la atención de salud. (Cortesía)

Educación con tecnología y formación para el trabajo

Para Calzada, la crisis educativa es el origen de muchos de los problemas del país. Asegura que el sistema actual “no prepara a los jóvenes para la vida ni para el trabajo”.

“Los muchachos están llegando a la universidad con comprensión lectora de tercer grado. Tenemos que volver a enseñar a leer, escribir y calcular”, señaló.

LEA MÁS: Claudia Dobles sobre el gobierno de Rodrigo Chaves: “Practicamente, no se hace nada”

Su propuesta incluye una educación para la vida, que combine la formación académica y técnica, de modo que los jóvenes puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral.

También plantea usar inteligencia artificial en la educación pública para detectar rezagos y adaptar la enseñanza a las nuevas demandas tecnológicas.

“Los empleos del futuro van a requerir competencias digitales, y debemos preparar a los estudiantes desde la escuela”, dijo.

Calzada siente que debe devolver a Costa Rica un poco de lo mucho que le ha dado, por eso se metió en política. (Cortesía)

Empleo y apoyo a las pymes

El desempleo es otra de las prioridades de su plan. Según la candidata, las pequeñas y medianas empresas son la clave para generar trabajo.

“Las pymes no pueden crecer por las cargas sociales y la falta de crédito. Vamos a crear un fondo con créditos blandos y financiamiento del 50% durante el primer año de operaciones”.

LEA MÁS: “Yo no soy la heredera de Rodrigo Chaves”, afirma Natalia Díaz al hablar de su proyecto político

Calzada propone además formalizar los negocios informales, para que los trabajadores accedan a seguridad social y beneficios estatales.

“Queremos que el emprendedor deje de ser perseguido y se convierta en un aliado del desarrollo”, expresó.

Ella fue magistrada de la Sala Constitucional y también jueza. (John Durán)

Además, consultada sobre el proyecto de jornadas 4x3, Calzada fue tajante:

“No apoyo el 4x3. Psicológicamente, afecta a las personas, especialmente a las mujeres. La productividad se logra con eficiencia, no sacrificando al trabajador”.

LEA MÁS: Ariel Robles critica al gobierno de Rodrigo Chaves y hace promesas en seguridad, educación y salud

Plan nacional de seguridad con inteligencia artificial

La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la candidata. Calzada considera que el país sufre las consecuencias de “años sin una estrategia clara”.

“Desde el gobierno de Laura Chinchilla no tenemos un plan nacional de seguridad. Hoy nuestras policías hacen lo que pueden, sin recursos ni dirección”.

La candidata dice que le duele ver a niños y jóvenes involucrados con narcotraficantes. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Su propuesta incluye la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Criminal y Seguridad, que integraría a todas las policías (judicial, administrativa, fronteras y guardacostas) en una sala de crisis que usará mapas de calor e inteligencia artificial para prevenir delitos.

LEA MÁS: “Costa Rica necesita ponerse seria”: las principales propuestas de Juan Carlos Hidalgo, candidato del PUSC

También impulsará un programa de barrios seguros, con parques iluminados, cámaras de vigilancia y coordinación municipal.

Para la protección de las mujeres, propone una “alerta naranja 24/7” y el uso de tobilleras electrónicas para agresores reincidentes.

“Las mujeres deben sentirse seguras dentro y fuera de su casa. Queremos una respuesta policial inmediata ante el peligro”.

La política dice que su experiencia laboral la ayudaría mucho en su labor como presidenta. (Cortesía)

Teletrabajo, infraestructura y educación segura

En materia de infraestructura, Calzada plantea “terminar lo inconcluso”, como la ruta 32 y la 27, y promover el teletrabajo regulado para disminuir presas.

“Durante la pandemia vimos que el teletrabajo reduce el caos vial. Vamos a ordenarlo y promoverlo en el sector público y privado”.

LEA MÁS: Candidato Fernando Zamora apuesta por hacer cambios enormes en el Poder Judicial y la Constitución Política

También promete intervenir en las escuelas con órdenes sanitarias, unas mil en todo el país, para garantizar que los estudiantes aprendan en espacios seguros.

“No puede haber educación de calidad en aulas peligrosas o insalubres”, advirtió.

Calzada le apuesta a la tecnología para mejorar los problemas del país. (Cortesía)

Inteligencia artificial para reducir listas de espera en la Caja

Uno de sus proyectos más innovadores es el uso de inteligencia artificial en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para enfrentar el grave problema de las listas de espera.

“En la Caja hay una pésima gestión. Hay personas que mueren esperando una cita. Queremos aplicar un algoritmo genético que localice, automáticamente, la sala o el hospital disponible para atender una emergencia.”

También propone telemedicina y mejor conectividad digital para llevar atención médica a zonas rurales y aliviar la presión sobre los hospitales centrales.

Contra la corrupción y los privilegios

Calzada fue clara sobre su postura ante los casos judiciales que involucran a funcionarios del gobierno y a miembros de los supremos poderes.

“Si yo fuera presidenta y tuviera una acusación, renunciaría a la inmunidad. El servidor público debe ser igual ante la ley”.

La inteligencia artificial también figura como una de sus herramientas en el plan de gobierno. (Shutterstock)

Cuestionó que algunos jerarcas acusados de delitos sexuales continúen en sus cargos, (el diputado Fabricio Alvarado y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora).

“Un funcionario público debe tener conducta ejemplar. El presidente debió pedirles la renuncia para que enfrenten la justicia.”

Crítica al gobierno actual y defensa de la democracia

La candidata del Partido Centro Democrático y Social asegura que el país “está en riesgo de perder su democracia” por la concentración del poder.

“El poder corrompe. Las instituciones se han vuelto endogámicas y se olvidaron de que el centro del Estado es el ser humano.”

Además, considera que el actual gobierno “no tiene proyectos propios relevantes” y que las pocas obras visibles “son continuidad de gestiones anteriores”.

A sus 76 años, Ana Virginia Calzada combina su experiencia judicial con una visión tecnológica de futuro.

“Costa Rica necesita una transformación profunda. La inteligencia artificial no es una amenaza, es una herramienta para servir mejor al ciudadano.”

Con su candidatura, busca “devolver la esperanza y el orden al país” y recuperar la Costa Rica “segura, educada y solidaria” que recuerda de su infancia.