Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Cuarta ya es candidata presidencial

La exmagistrada de la Sala Constitucional (Sala Cuarta), Ana Virginia Calzada, fue electa, este jueves 11 de setiembre, como la candidata presidencial del Partido Centro Democrático Social (CDS).

Exmagistrada de la Sala Cuarta ya es candidata presidencial. (JOHN DURAN/John Durán)

Recordamos que doña Ana Virginia fue la primera mujer en la historia del país en ser presidenta de la Sala Cuarta. Este jueves la Asamblea Nacional del partido CDS la ratificó como la que luchará con la agrupación por ganar la silla de Zapote en las presidenciales del próximo 2026.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves se topará en Cartago, este 14 de setiembre, con algo que ningún presidente quiere lidiar

El propio CDS ha dejado clara su filosofía, la cual para la exmagistrada va muy de la mano con su pensamiento.

“¿No te sentís representado por los partidos de siempre?

“En el CDS creemos en una política diferente: centrada en la gente, con democracia real, equidad, justicia social y compromiso con el bien común.

Este jueves 11 de setiembre doña Ana Virgnia fue electa como la candidata presidencial del CDS. (JOHN DURAN/John Durán)

“Somos un partido abierto al diálogo, con propuestas concretas para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y con futuro. Síguenos y descubrí una nueva forma de hacer política. Somos el seguro de vida que Costa Rica necesita”, asegura el CDS.

LEA MÁS: Los outlets de cajón podrían estar en peligro de desaparecer

Doña Ana Virginia se convierte así en la cuarta mujer que luchará por la presidencial del país en las elecciones del próximo 1 de febrero.

Laura Fernández, con Pueblo Soberano también luchará por ser presidenta del país en el 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: La Contraloría dio buenas noticias sobre el nuevo hospital en Cartago

Ya confirmaron Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana y Laura Fernández de Pueblo Soberano.