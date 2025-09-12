Nacional

Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Cuarta ya es candidata presidencial

La exmagistrada de la Sala Cuarta, Ana Virginia Calzada, fue confirmada como candidata presidencial del CDS

Por Eduardo Vega

La exmagistrada de la Sala Constitucional (Sala Cuarta), Ana Virginia Calzada, fue electa, este jueves 11 de setiembre, como la candidata presidencial del Partido Centro Democrático Social (CDS).

11/09/2025/ Ana Virginia Calzada ex presidenta de la sala IV fue electa candidata presidencial del CDS / Foto John Durán
Exmagistrada de la Sala Cuarta ya es candidata presidencial. (JOHN DURAN/John Durán)

Recordamos que doña Ana Virginia fue la primera mujer en la historia del país en ser presidenta de la Sala Cuarta. Este jueves la Asamblea Nacional del partido CDS la ratificó como la que luchará con la agrupación por ganar la silla de Zapote en las presidenciales del próximo 2026.

El propio CDS ha dejado clara su filosofía, la cual para la exmagistrada va muy de la mano con su pensamiento.

“¿No te sentís representado por los partidos de siempre?

“En el CDS creemos en una política diferente: centrada en la gente, con democracia real, equidad, justicia social y compromiso con el bien común.

11/09/2025/ Ana Virginia Calzada ex presidenta de la sala IV fue electa candidata presidencial del CDS / Foto John Durán
Este jueves 11 de setiembre doña Ana Virgnia fue electa como la candidata presidencial del CDS. (JOHN DURAN/John Durán)

“Somos un partido abierto al diálogo, con propuestas concretas para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y con futuro. Síguenos y descubrí una nueva forma de hacer política. Somos el seguro de vida que Costa Rica necesita”, asegura el CDS.

Doña Ana Virginia se convierte así en la cuarta mujer que luchará por la presidencial del país en las elecciones del próximo 1 de febrero.

Partido Pueblo Soberano Sra Laura Fernández
Laura Fernández, con Pueblo Soberano también luchará por ser presidenta del país en el 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Ya confirmaron Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana y Laura Fernández de Pueblo Soberano.

Ana Virginia CalzadaExmagistrada de la Sala CuartaPartido Centro Democrático SocialCDScandidata presidencial
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

