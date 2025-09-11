Rodrigo Chaves se topará en Cartago, este 14 de setiembre, con algo que ningún presidente quiere lidiar

Una organización hizo una invitación a la ciudadanía a manifestar el domingo 14 de setiembre en Cartago por problemas que hoy sufre la población brumosa. (Shutterstock/Shutterstock)

Varias personas se lanzarán a las calles el domingo 14 de setiembre no solo a ver la llegada de la Antorcha de la Independencia, sino también a manifestar contra el gobierno de Rodrigo Chaves por algunos problemas que hay en la provincia brumosa.

El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago hizo un llamado a la ciudadanía a reunirse el domingo, antes de la llegada de la antorcha, para alzar sus voces y demandar soluciones al gobierno por diferentes situaciones:

La construcción del nuevo hospital de Cartago

La contaminación del agua con clorotalonil

El caos vial en Taras y La Lima, así como la extensa duración en la construcción de la pista

La pérdida de cosechas debido a la falta de demanda

La crisis tarifaria suscitada con AyA, que pretende hacer un aumento excesivo de la tarifa del consumo de agua

El incumplimiento de la promesa de llevar el tren hasta Paraíso

La construcción de la autopista a Cartago sin una estrategia clara

El recorte al FEES, afectando al TEC

El desempleo en Cartago

La manifestación también se tratará sobre el aumento de la delincuencia, inseguridad y femicidios que hoy sufre muchas familias por la pérdida de sus seres queridos.

La organización invitó a la ciudadanía a reunirse en la plaza Mayor, justamente en la esquina noreste de la escuela Jesús Jiménez, con camisa blanca y bandera de Costa Rica. Además, recordó a los ciudadanos a no responder a las provocaciones y manifestarse de forma pacífica.

En esta manifestación, se busca demostrar el apoyo a la declaración de persona non grata al mandatario, por incumplimientos.

Se espera que el presidente llegue a Cartago para que participe en el acto cívico tras la llegada de la Antorcha de la Independencia, que recorrerá a lo largo del país desde Peñas Blancas.

Este domingo 14 de setiembre habrá una manifestación en Cartago contra el gobierno de Rodrigo Chaves por problemas en la provincia brumosa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Hace unas semanas, el Concejo de Municipal de Cartago le hizo una petición a Chaves para su visita al cantón brumoso.

Los regidores solicitaron a que se refiera, dando soluciones, a los problemas que se presentan en Cartago.

