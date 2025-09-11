Rodrigo Chaves se topará en Cartago, este 14 de setiembre, con algo que ningún presidente quiere lidiar

Varias personas se lanzarán a las calles el domingo 14 de setiembre no solo a ver la llegada de la Antorcha de la Independencia, sino también a manifestar contra el gobierno de Rodrigo Chaves por algunos problemas que hay en la provincia brumosa.
El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago hizo un llamado a la ciudadanía a reunirse el domingo, antes de la llegada de la antorcha, para alzar sus voces y demandar soluciones al gobierno por diferentes situaciones:
- La construcción del nuevo hospital de Cartago
- La contaminación del agua con clorotalonil
- El caos vial en Taras y La Lima, así como la extensa duración en la construcción de la pista
- La pérdida de cosechas debido a la falta de demanda
- La crisis tarifaria suscitada con AyA, que pretende hacer un aumento excesivo de la tarifa del consumo de agua
- El incumplimiento de la promesa de llevar el tren hasta Paraíso
- La construcción de la autopista a Cartago sin una estrategia clara
- El recorte al FEES, afectando al TEC
- El desempleo en Cartago
La manifestación también se tratará sobre el aumento de la delincuencia, inseguridad y femicidios que hoy sufre muchas familias por la pérdida de sus seres queridos.
La organización invitó a la ciudadanía a reunirse en la plaza Mayor, justamente en la esquina noreste de la escuela Jesús Jiménez, con camisa blanca y bandera de Costa Rica. Además, recordó a los ciudadanos a no responder a las provocaciones y manifestarse de forma pacífica.
En esta manifestación, se busca demostrar el apoyo a la declaración de persona non grata al mandatario, por incumplimientos.
Se espera que el presidente llegue a Cartago para que participe en el acto cívico tras la llegada de la Antorcha de la Independencia, que recorrerá a lo largo del país desde Peñas Blancas.
Hace unas semanas, el Concejo de Municipal de Cartago le hizo una petición a Chaves para su visita al cantón brumoso.
Los regidores solicitaron a que se refiera, dando soluciones, a los problemas que se presentan en Cartago.
