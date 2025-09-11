Ministro de Transportes despidió a jefe de Policía de Transito por esta razón

Oswaldo Mirando ya no es jefe de la Policía de Transito (Alonso Tenorio/Atenorio)

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, destituyó este jueves al director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez.

La salida es inmediata y, según la institución, responde a una redefinición de estrategias para mejorar la eficiencia operativa y la gestión administrativa.

La destitución de Miranda Víquez marca un giro en la dirección de la Policía de Tránsito, entidad clave en la regulación del transporte y la seguridad vial en Costa Rica. Con este movimiento, el MOPT busca reforzar los mecanismos de control y administración interna para hacer más eficientes sus operaciones.

De cuerdo con la comunicación oficial, la decisión obedece a la necesidad de ajustar las estrategias con el fin de optimizar tanto el trabajo administrativo como la gestión de campo de los oficiales de tránsito. El cambio se enmarca dentro de un plan integral de reestructuración que impulsa el ministro Zeledón para modernizar la institución.

