Así será el operativo de Tránsito durante el recorrido de la Antorcha de la Independencia

Durante las fiestas patrias que se realizarán este fin de semana y el lunes 15 de setiembre habrá un operativo de seguridad. (MOPT/MOPT)

Este domingo 14 de setiembre es una fecha especial para el país, pues se realizará el recorrido de la Antorcha de la Independencia a lo largo del país hasta Cartago, que iniciará el sábado.

LEA MÁS: La piedra de Aserrí se adornará con una inmensa bandera de Costa Rica

Por eso, las autoridades están preparándose para hacer un operativo de seguridad durante las fiestas patrias.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a partir de este sábado 13 de setiembre iniciará el despliegue de seguridad.

La policía acompañará durante el recorrido de la antorcha desde Peñas Blancas hasta Cartago, donde se realizará un acto cívico en conmemoración de la independencia de España.

Además, escoltará este símbolo de la independencia hasta Paso Canoas.

LEA MÁS: ¿Debe seguir el oficialismo en el poder? Esto dice la gente en la encuesta del CIEP

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito, comentó que cerca de las 5 p. m. del domingo habrá paso transversal sobre Paseo Colón y la avenida Segunda.

Además, se cerrará de manera habitual en el entorno del parque Central de San José.

La policía controlará el paso transversal en la fuente de la Hispanidad, la iglesia de Montes de Oca, Curridabat y la antigua Galera.

También se tomarán medidas de control vehicular en las cercanías del parque central de Cartago.

Durante las fiestas patrias que se realizarán este fin de semana y el lunes 15 de setiembre habrá un operativo de seguridad. (MOPT/MOPT)

El MOPT indicó que el lunes 15 de setiembre también habrá operativos en todos los actos cívicos en todo el país.

Habrá presencia de la Policía de Tránsito y otras fuerzas policiacas en la avenida Segunda, donde se realizarán desfiles.

LEA MÁS: ¿Cuál candidato es favorito? Así está la intención de voto, según encuesta CIEP

Hace unas semanas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer los lugares por los cuales la antorcha pasará, a manos de los estudiantes de diferentes centros educativos.

Sábado 13 de setiembre

11:00 a.m. Inicio del recorrido en Peñas Blancas.

Inicio del recorrido en Peñas Blancas. 12:30 p.m. Llegada a la tumba Marcelino García Flamenco en La Cruz.

Llegada a la tumba Marcelino García Flamenco en La Cruz. 5:40 p.m. Llegada al parque Mario Cañas Ruiz en Liberia.

Llegada al parque Mario Cañas Ruiz en Liberia. 8:15 p.m. Llegada al parque Medardo Guido Acevedo en Bagaces.

Llegada al parque Medardo Guido Acevedo en Bagaces. 10:45 p.m. Llegada al parque Pedro Ferrandino en Cañas.

Domingo 14 de setiembre