La piedra de Aserrí se adornará con una inmensa bandera de Costa Rica

Del 11 al 15 de setiembre, la piedra de Aserrí se adornará con la bandera patria de 6 telas, cada una mide 50 metros. (Fabián Alvarado/Fabián Alvarado)

Aserrí se unirá a las fiestas patrióticas por el Día de la Independencia, ya que una inmensa bandera adornará la famosa piedra de Aserrí.

LEA MÁS: Encuesta del CIEP: La gente no confía en que Rodrigo Chaves pueda resolver los problemas del país

La bandera patria, de 6 telas que miden 50 metros cada una, se colocará en la piedra de forma vertical, para que todos los vecinos, así como ciudadanos de otros cantones, disfruten de la vista.

El símbolo patrio será colocado de forma vertical, por la dificultad que implica colocarlo de forma horizontal en una roca que mide 50 metros de alto por 20 metros de ancho.

Esta iniciativa es de La Potente Radio TV. Este será el segundo año consecutivo que se hará esa linda iniciativa.

Desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de setiembre se podrá apreciar este símbolo patrio en la piedra de Aserrí.

El medio de comunicación aserriceño La Potente Radio TV, también hizo esta iniciativa el año pasado en la piedra de Aserrí. (Cortesía)

LEA MÁS: ¿Cuál candidato es favorito? Así está la intención de voto, según encuesta CIEP

Como parte de esta linda iniciativa, visitaron varias escuelas, colegios y centros diurnos para recoger mensajes de paz y esperanza. Desde niños de 4 años hasta adultos mayores expresaron su sentir y firmaron en la bandera.

“Queremos que la bandera no solo se vea desde lo alto de la montaña, sino que también se convierta en un símbolo vivo en las manos y corazones de cada persona que la contemple”, dijo Fabián Alvarado, director de La Potente Radio TV.

Alvarado comentó que este jueves se anunciará una sorpresa que esta plataforma tiene para toda la población.

LEA MÁS: ¿Aún no tiene farol? En estos lugares puede comprarlo para el desfile del 14 de setiembre