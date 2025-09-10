¿Cuál candidato es favorito? Así está la intención de voto, según encuesta CIEP

A un mes de que inicie la campaña electoral, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), reveló la intención de voto que tiene los costarricenses que fueron entrevistados por medio de llamadas telefónicas.
Los especialistas consultaron a 1003 ciudadanos, mayores de 18 años, por quién prefieren votar, tanto para la presidencia como para las diputaciones.
La mayoría de personas escogió a Laura Fernández, la candidata del Partido Pueblo Soberano, como su favorita para que tome el mando del país.
Sin embargo, el 57% de las personas entrevistadas aún está indecisa.
Estos son los resultados de la intención de voto según la encuesta del CIEP:
- Laura Fernández (PPSO): 12%
- Rodrigo Chaves (lo mencionaron aunque no puede ser candidato): 7%
- Álvaro Ramos (PLN): 6%
- Ariel Robles (FA): 5%
- Ninguno (votará en blanco): 3%
- Ninguno (anulará su voto): 2%
- Claudia Dobles (PAC): 2%
- Fabricio Alvarado (NR): 1%
- Otros: 1%
- Natalia Díaz (UP): 1%
- Juan Carlos Hidalgo (PUSC): 1%
- Luz Mary Alpízar (PPSD): 1%
- Eliécer Feinzaig (PLP): 0,2%
- Claudio Alpízar (EN): 0,1
- José Aguilar Berrocal (Avanza): 0,1
- Luis Amador: 0,1
Hay que tomar en cuenta que esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
Por otro lado, los encuestados tuvieron una postura dividida entre el PPSO y el FA para las diputaciones, pues cada uno obtuvo un 7% en la intención de voto.
Cabe destacar que 70% de los consultados aún están indecisos por cuál partido votarían en las elecciones de 2026 para diputaciones.
- Pueblo Soberano (PPSO): 7
- Frente Amplio (FA): 7
- Liberación Nacional (PLN): 5
- Progreso Social Democrático (PPSD): 5
- Unidad Social Cristiana (PUSC): 2
- Acción Ciudadana (PAC): 1
- Liberal Progresista (PLP): 1
- Nueva Generación (NG): 0,5
- Nueva República (NR): 0,5
- Otro - nacional: 0,4
- Aquí Costa Rica Manda: 0,2
- Unidos Podemos (UP): 0,2
- Avanza: 0,1
- Otro - provincial: 0,1
Esta encuesta se realizó del 1 al 4 de setiembre, según el CIEP.
