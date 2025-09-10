Chances de la JPS: estos son los números ganadores de este martes

Este martes 9 de setiembre se realizó el sorteo de Chances, en el que anunció los números ganadores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 9 de setiembre el sorteo número 6972 de los Chances, cuyo evento esperan los jugadores con ansias cada martes y viernes.

Estos son los números y series que salieron de las bolitas:

Premio mayor: 07, serie 271

07, serie 271 Segundo premio: 78, serie 246

78, serie 246 Tercer premio: 40, serie 434

Si usted compró un pedacito con alguna de estas combinaciones, reclame su premio. Puede hacerlo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el premio.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El premio mayor de los Chances de este martes estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión y el segundo premio en ¢25 millones. Por otra parte, el tercer premio estaba en ¢7 millones.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 12 de setiembre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

