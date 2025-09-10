Nacional

Chances de la JPS: estos son los números ganadores de este martes

Vea si resultó millonario en los Chances de este martes 9 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
El sorteo ordinario de los chances repartió millones.
Este martes 9 de setiembre se realizó el sorteo de Chances, en el que anunció los números ganadores. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 9 de setiembre el sorteo número 6972 de los Chances, cuyo evento esperan los jugadores con ansias cada martes y viernes.

LEA MÁS: Jornadas 4x3: polémico proyecto de ley da un giro importante en la Asamblea Legislativa

Estos son los números y series que salieron de las bolitas:

  • Premio mayor: 07, serie 271
  • Segundo premio: 78, serie 246
  • Tercer premio: 40, serie 434

Si usted compró un pedacito con alguna de estas combinaciones, reclame su premio. Puede hacerlo en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el premio.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El premio mayor de los Chances de este martes estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión.
El premio mayor de los Chances de este martes estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión. (JPS/JPS)

LEA MÁS: ¿Tiene que presentar el IVA de agosto? A más tardar esta fecha debe declarar el impuesto

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión y el segundo premio en ¢25 millones. Por otra parte, el tercer premio estaba en ¢7 millones.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 12 de setiembre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

LEA MÁS: Ministerio de Salud lanza alerta sobre medicamento Otoryx porque representa un gran peligro

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Chances JPSnúmeros ganadores Chances JPSJPS sorteosorteo de Chances
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.