Jornadas 4x3: polémico proyecto de ley da un giro importante en la Asamblea Legislativa

Jornadas 4x3: diputados aprobaron importante cambio en el polémico proyecto de ley y trámite da giro

Por Rocío Sandí

La tramitación del polémico proyecto de jornadas 4x3 dio un giro este martes en la Asamblea Legislativa.

Los diputados aprobaron un texto sustitutivo del proyecto que fue presentado por medio de una moción de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Diputados toman importante decisión sobre proyecto de jornadas 4x3. (Shutterstock)

Además, frenaron el trámite de vía rápida del proyecto por unas dos semanas, mientras la iniciativa va a consultas obligatorias.

El cambio aprobado fue la moción 625, que contiene la propuesta del candidato presidencial de PLN, Álvaro Ramos, de someter a votación de los trabajadores de las empresas la aplicación de las jornadas extendidas de 12 horas.

Según el reglamento del Congreso, una vez aprobado un texto sustitutivo de un proyecto, debe suspenderse su conocimiento y enviarse a consulta por un plazo de ocho días hábiles.

Fueron 32 los legisladores de las agrupaciones Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD) y Nueva República (PNR) los que votaron a favor la moción.

Ahora la discusión del proyecto se suspenderá varios días. (Shutterstock)

En contra de la propuesta votaron cuatro diputados del Frente Amplio (FA), tres del PUSC, una del PLN, uno del PLP y dos independientes.

Cuando se cumpla el plazo de las consultas, el proyecto regresará al plenario para seguir avanzando por la vía rápida, en la cual están pendientes aún 1939 mociones de fondo.

Jornadas 4x3proyecto de leyAsamblea Legislativa
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

