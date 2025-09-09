Cédula digital: Usuarios de Android tienen problemas para obtener el documento y esto dice el TSE

Los usuarios de Android están teniendo problemas para tramitar la cédula digital.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que hay un inconveniente que está haciendo que los usuarios de Android no puedan terminar de tramitar el nuevo y moderno documento.

Los usuarios de Android no pueden tener aún la cédula digital. (TSE)

“Con Android estamos teniendo una dificultad que esperamos que quede resuelta en las próximas horas. Google se atrasó en la publicación del App, entonces ahí es donde está el problema”, informó el TSE.

En el caso de los usuarios de Apple, ellos sí pueden hacer el trámite completo sin ningún problema.

Los pasos para tramitar la cédula digital son:

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

EL TSE está corriendo para resolver el problema. (PEXELS)

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas Play Store y App Store para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.

Este último paso es el que no pueden hacer aún los usuarios de Android.

El TSE asegura que están trabajando para resolver el problema lo antes posible y que así todas las personas puedan descargar su nueva cédula digital.