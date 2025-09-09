Cédula digital costarricense: Desde este martes 9 de setiembre puede sacar la nueva identidad y así es el proceso

Este martes 9 de setiembre es histórico ya que, a partir de ahora, los ticos podrán tramitar la cédula digital.

El nuevo documento, cuyo nombre oficial es Identidad digital costarricense, ya está disponible como uno de los servicios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ya se puede solicitar la cédula digital. (Alonso Tenorio)

¿Qué tiene que hacer para conseguirla?

El TSE ya detalló los pasos para conseguir la cédula digital costarricenses, que son estos:

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

Siga estos pasos para sacar la nueva cédula digital. (TSE)

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas Play Store y App Store para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.