Luis Amador explotó contra Rodrigo Chaves y le dijo de todo: “Perro que ladra, no muerde”

Luis Amador reapareció con un video contra Rodrigo Chaves que dejó a muchos con la boca abierta

Por Rocío Sandí

Luis Amador, el exministro de Transportes, explotó contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y le dijo un montón de cosas.

Amador envió un video en el que se nota furioso contra Chaves porque el mandatario no renunció a su inmunidad para enfrentar la justicia por los cargos que le achaca la Fiscalía.

08 de enero del 2024. Taras de Cartago. 11:00 hrs. El presidente de la República Rodrigo Cháves y el ministro de Obras Públicas Luis Amador participaron en la inauguración de las obras en la intersección de Taras en Cartago. Con la presencia de diputados y funcionarios de transportes ambos representantes de gobierno dieron un pequeño discurso exhaltando la rapidez y eficiancia con que las obras fueron construidas así como respondieron preguntas de los medios de prensa. En la foto: Ministro Luis Amador durante entrevista con La Nación. Foto: Albert Marín para la Nación.
Luis Amador reapareció con fuerte video contra Rodrigo Chaves. (Albert Marín)

“Don Rodrigo, nadie está por encima de la ley, deje de esconderse detrás de su fuero de protección. Fue más hombre el ministro de cultura, quien renunció a su inmunidad, el que nada debe, nada teme.

“¿Qué le preocupa?, ¿todos los que fuimos testigos de su estrecha relación con Choreco?, ¿el testimonio Bulgarelli que tuvo el coraje de hablar en su contra?, ¿que ya todos sabemos por dónde va la procesión?, que es evidente que usted solo espera el 8 de mayo para que lo nombren ministro y continuar bajo una inmunidad, ¿le preocupa que ya todo el mundo sabe que usted no se comió ninguna bronca y lo único que hizo fue meterse en un montón? lo que está muy claro, es que perro que ladra no muerde", expresó Amador.

Chaves se negó a renunciar a la inmunidad para enfrentar las acusaciones de la Fiscalía de que habría tenido participación en un chanchullo en el que el productor Christian Bulgarelli habría recibido plata del BCIE y le habría dado parte a Federico Cruz, amigo de Rodrigo Chaves, para que este pagara parte de una casa.

Luis Amador (izq.) y Rodrigo Chaves durante una conferencia de prensa el 8 de febrero del 2023 en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros en San José. Fotografía:
Luis Amador y Rodrigo Chaves aparentaban llevarse bien. (José Cordero)

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también está involucrado en los hechos y él sí renunció a la inmunidad.

Los diputados votarán el próximo 22 de setiembre si le quitan o no la inmunidad a Chaves.

Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

