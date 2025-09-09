¿Tiene que presentar el IVA de agosto? A más tardar esta fecha debe declarar el impuesto

El Ministerio de Hacienda anunció que postergará la implementación del Sistema de Administración Tributaria Tribu-CR, cuyo inicio estaba programado para junio de 2025. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Si usted es contribuyente y debe presentar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del mes de agosto, así como otros impuestos, preste atención, porque pronto se vencerá la fecha para que haga el pago y la declaración correspondiente.

La presentación del IVA debe hacerla a más tardar el martes 16 de setiembre.

Aunque todos los meses este impuesto se debe declarar a más tardar el 15, este setiembre la fecha se extiende, por motivo del Día de la Independencia, que se conmemora el lunes 15.

Por ley, si una fecha de cumplimiento cae en un día no hábil o en feriado, se corre al día siguiente.

Este mes también vencen las presentaciones de otros impuestos. Por ejemplo, este miércoles 10 de setiembre se debe declarar el resumen de retenciones de pago del Impuesto a las Utilidades.

También se debe declarar el resumen de retenciones de pago a cuenta del Impuesto sobre el Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta.

Las declaraciones se pueden realizar en la plataforma Declar@ 7 y luego, presentarlas por medio del portal DeclaraWeb.

Si no presenta el IVA a tiempo, puede enfrentarse a una multa e intereses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El próximo martes 16 de setiembre también hay que hacer la declaración informativa de percepciones del IVA en compras de servicios internacionales por medio de internet u otra plataforma digital.

La presentación se puede realizar a través del sitio Administración Tributaria Virtual (ATV).

Si no presenta ninguna declaración, podría enfrentarse a multas y también le pueden cobrar intereses, que corren a partir del miércoles 17 de setiembre.

