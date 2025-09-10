¿Aún no tiene farol? En estos lugares puede comprarlo para el desfile del 14 de setiembre

Varias tiendas aún tienen faroles disponibles para el desfile del 14 de setiembre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica se está preparando para conmemorar una de las fechas más importantes: el 15 de setiembre, la fecha en que el país se independizó de España.

LEA MÁS: Cédula digital: “Pagué el nuevo documento, pero las cosas no salieron como esperaba”

Como parte de la celebración, el 14 de setiembre, la víspera del Día de la Independencia, se realiza el desfile de los faroles en varios centros educativos.

Además, este día la Antorcha de la Independencia Centroamericana recorrerá casi todo el país hasta llegar a Cartago, donde se realizará un acto cívico.

Si usted aún no ha comprado un farol para su hijo, varias tiendas y librerías aún venden algunos diseños para que pueda participar en el desfile.

En caso de que sea vecino del cantón central brumoso, la librería Cartago tiene algunos farolitos disponibles.

Los faroles en esta librería tienen un costo entre ¢5.000 y ¢900. Esta tienda se encuentra a 150 metros sur de la estación de Bomberos.

LEA MÁS: ¿Tiene que presentar el IVA de agosto? A más tardar esta fecha debe declarar el impuesto

En Grecia también se pueden conseguir faroles en la Librería San Roque, que tienen un valor de ¢2.500 a ¢1.300.

La Librería San Antonio, ubicada en San Antonio de Escazú, tiene algunas opciones, desde faroles en forma de perezoso hasta muñecos con trajes típicos.

También se pueden conseguir faroles en diferentes emprendimientos que hacen hermosos diseños, desde símbolos nacionales hasta imágenes alusivos al país.

Por ejemplo, Faroles Vargas, ubicado en Guadalupe, Goicoechea, tiene varios a la venta, de diferentes tamaños y diseños, desde símbolos patrios hasta carros y ambulancias, con materiales reciclados. Puede contactarlos al número de celular 8622-5899 o por medio de la página de Facebook.

Para el desfile de los faroles, usted puede apoyar a emprendimientos comprándoles un farol, por ejemplo, a Faroles Vargas que se ubican en Guadalupe, Goicoechea. (Faroles Vargas/Faroles Vargas)

Karla Brenes, en Orosi, también crea bellezas para el desfile del 14 de setiembre. Ella hace los faroles con cartón reciclado. Puede contactarla al 8618-5315.

Karla Brenes hace unos hermosos faroles para el desfile del 14 de setiembre. (Karla Brenes/Karla Brenes)

LEA MÁS: CCSS realiza mamografías a pacientes en Buenos Aires de Puntarenas