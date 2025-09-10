¿Debe seguir el oficialismo en el poder? Esto dice la gente en la encuesta del CIEP

La encuesta del CIEP reveló la opinión de los encuestados sobre si el oficialismo debería seguir en el poder. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicó este miércoles 10 de setiembre la encuesta que realizaron la semana pasada a 1003 ciudadanos, para conocer su opinión de cara a las elecciones de 2026.

Los encuestadores consultaron a los ciudadanos si consideraban que el gobierno actual debe seguir en el poder u otro partido tiene que tomar el mando del país.

Un 62% indicó que prefiere que otro partido, diferente al actual, llegue el poder. Mientras que un 38% rechazó esta idea.

El 57% consideró que el gobierno actual merece seguir en el poder, pero el 43% de los encuestados dijeron que no.

En cuanto a la alternancia en el poder, de esta manera quedó el resultado:

Haría todo lo posible para evitar que el gobierno actual siga en el poder: 40% Sí y 60% No.

Si el gobierno actual pierde las elecciones, yo sería feliz: 46% Sí y 54% No.

En este tiempo el gobierno ha demostrado que no merece seguir en el poder: 44% Sí y 56% No.

Ya es hora de acabar con el gobierno actual: 43% Sí y 57% No.

El gobierno actual tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo: 74% Sí y 26% No.

Por otra parte, sobre la continuidad del oficialismo, esta fue la opinión de la gente:

Me sentiría satisfecho si el gobierno sigue en el poder: 58% Sí y 42% No.

Que el gobierno actual pierda las elecciones, sería una tragedia: 34% Sí y 66% No.

A como dé lugar, el gobierno actual tiene que seguir en el poder, aunque sea a la fuerza: 19% Sí y 81% No.

Yo soy de los que apoya al gobierno actual, independientemente de lo que haga: 34% Sí y 66% No.

Esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

