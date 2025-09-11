Rodrigo Chaves pasó de “me como la bronca” a tal vez no ir a la bronca más grande que tiene actualmente

El presidente Rodrigo Chaves afirmó que aún está pensando si va a ir o no al plenario cuando se discuta sobre el levantamiento de su inmunidad. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La presencia de Rodrigo Chaves en la discusión y votación del levantamiento de su inmunidad en el plenario está en veremos, pues el mandatario afirmó que todavía no está seguro de ir a la Asamblea Legislativa.

Así lo dijo durante la conferencia de prensa que realizó el gobierno el miércoles 10 de setiembre cuando un periodista le consultó si iba a asistir al plenario para escuchar las votaciones.

“Lo estoy pensando. De nuevo Rodrigo Arias Sánchez se pasa todos los principios básicos de esta sociedad, yo no sé por dónde, como con el voto de Brunner (sobre su renuncia a la vicepresidencia). Hizo el ridículo más grande que ha hecho un presidente legislativo.

“Ahora está haciendo otro ridículo igual. Dice: ‘Chaves venga, le doy 30 minutos para que lea o diga lo que tiene que decir y votamos. No puede ir su abogado, no puede haber preguntas y respuestas. Usted vaya, hable y sale y después votamos’. ¿Dónde está el derecho a la defensa, la presunción de inocencia?“, alegó el presidente.

El plenario discutirá y votará el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves dentro de unos días. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recordemos que Rodrigo Arias había señalado como fecha tentativa el 22 de setiembre para la discusión. Si en este día los diputados no logran hacerlo, se señalaron como alternativas el martes 23 y miércoles 24 de setiembre para hacer la votación.

El mandatario tiene derecho a estar presente en la votación e, incluso, puede hablar durante 30 minutos, si así lo quisiera.

“Tengo que ver si honro esas ocurrencias, prepotencias, cosas que hacer con mi presencia. (...) Tengo que valorar qué es mejor para el pueblo de Costa Rica”, argumentó.

Rodrigo Chaves responde si va a ir o no al plenario

