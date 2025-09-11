¿Busca casa o terreno? Banco Popular tiene varias propiedades en remate

Si está buscando casa donde vivir o para convertirla en un negocio, el Banco Popular tiene varias propiedades que están disponibles para remate. Preste atención a las ofertas que tiene esta entidad.
Las propiedades que está ofreciendo el Banco Popular se encuentran en diferentes lugares del país. Algunas de ellas están disponibles para remate para la próxima semana, mientras que otras tienen como fecha de remate hasta noviembre de este año.
Estas son las opciones que tiene esta entidad:
Casa en Cartago
- Expediente Judicial: 19-014237-1164-CJ
- Ubicación: Dulce Nombre, Cartago, Cartago
- Área: 123,67 m²
- Valor de mercado: ¢42 693 262,00
- Base de remate: ¢18 585 274,50
- Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 9:30 a.m.
- Contacto: 2104-6634
Casa en Pavas
- Expediente Judicial: 24-003137-1763-CJ
- Ubicación: Pavas, San José, San José
- Área: 71,00 m²
- Valor de mercado: ¢41 194 900,00
- Base de remate: ¢23 315 519,16
- Fecha y hora del remate: 18 de setiembre de 2025, a las 10:30 a.m.
- Contacto: 2104-6268
Casa en Curridabat
- Expediente Judicial: 22-003136-1765-CJ
- Ubicación: Tirrases, Curridabat, San José
- Área: 205,17 m²
- Valor de mercado: ¢41 008 478,00
- Base de remate: ¢28 891 356,63
- Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 9:00 a.m.
- Contacto: 2104-6268
Terreno en Aserrí
- Expediente Judicial: 25-001794-1765-CJ
- Ubicación: Aserrí, Aserrí, San José
- Área: 202,50 m²
- Valor de mercado: ¢23 130 761,00
- Base de remate: ¢6 613 678,22
- Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Terreno en Guácimo
- Expediente Judicial: 25-002142-1209-CJ
- Ubicación: Pocora, Guácimo, Limón
- Área: 2631,78 m²
- Valor de mercado: ¢24 250 223,00
- Base de remate: ¢20 337 076,68
- Fecha y hora del remate: 22 de setiembre de 2025, a las 8:30 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Casa en Osa
- Expediente Judicial: 24-001845-1201-CJ
- Ubicación: Puerto Cortés, Osa, Puntarenas
- Área: 304,66 m²
- Valor de mercado: ¢17 483 136,00
- Base de remate: ¢17 754 049,75
- Fecha y hora del remate: 24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Casa en San Vito
- Expediente Judicial: 23-001400-1201-CJ
- Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas
- Área: 660,60 m²
- Valor de mercado: ¢26 733 205,00
- Base de remate: ¢15 857 720,90
- Fecha y hora del remate: 24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m.
- Contacto: 2104-6085
