¿Busca casa o terreno? Banco Popular tiene varias propiedades en remate

Si está buscando casa donde vivir o para convertirla en un negocio, el Banco Popular tiene varias propiedades que están disponibles para remate. Preste atención a las ofertas que tiene esta entidad.

Las propiedades que está ofreciendo el Banco Popular se encuentran en diferentes lugares del país. Algunas de ellas están disponibles para remate para la próxima semana, mientras que otras tienen como fecha de remate hasta noviembre de este año.

Estas son las opciones que tiene esta entidad:

Casa en Cartago

El Banco Popular tiene varias propiedades y terrenos disponibles en remate en diferentes localidades del país. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 19-014237-1164-CJ

19-014237-1164-CJ Ubicación: Dulce Nombre, Cartago, Cartago

Dulce Nombre, Cartago, Cartago Área: 123,67 m²

123,67 m² Valor de mercado: ¢42 693 262,00

¢42 693 262,00 Base de remate: ¢18 585 274,50

¢18 585 274,50 Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 9:30 a.m.

16 de setiembre de 2025, a las 9:30 a.m. Contacto: 2104-6634

Casa en Pavas

Expediente Judicial: 24-003137-1763-CJ

24-003137-1763-CJ Ubicación: Pavas, San José, San José

Pavas, San José, San José Área: 71,00 m²

71,00 m² Valor de mercado: ¢41 194 900,00

¢41 194 900,00 Base de remate: ¢23 315 519,16

¢23 315 519,16 Fecha y hora del remate: 18 de setiembre de 2025, a las 10:30 a.m.

18 de setiembre de 2025, a las 10:30 a.m. Contacto: 2104-6268

Casa en Curridabat

Expediente Judicial: 22-003136-1765-CJ

22-003136-1765-CJ Ubicación: Tirrases, Curridabat, San José

Tirrases, Curridabat, San José Área: 205,17 m²

205,17 m² Valor de mercado: ¢41 008 478,00

¢41 008 478,00 Base de remate: ¢28 891 356,63

¢28 891 356,63 Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 9:00 a.m.

16 de setiembre de 2025, a las 9:00 a.m. Contacto: 2104-6268

Terreno en Aserrí

Expediente Judicial: 25-001794-1765-CJ

25-001794-1765-CJ Ubicación: Aserrí, Aserrí, San José

Aserrí, Aserrí, San José Área: 202,50 m²

202,50 m² Valor de mercado: ¢23 130 761,00

¢23 130 761,00 Base de remate: ¢6 613 678,22

¢6 613 678,22 Fecha y hora del remate: 16 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m.

16 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m. Contacto: 2104-6085

Terreno en Guácimo

Expediente Judicial: 25-002142-1209-CJ

25-002142-1209-CJ Ubicación: Pocora, Guácimo, Limón

Pocora, Guácimo, Limón Área: 2631,78 m²

2631,78 m² Valor de mercado: ¢24 250 223,00

¢24 250 223,00 Base de remate: ¢20 337 076,68

¢20 337 076,68 Fecha y hora del remate: 22 de setiembre de 2025, a las 8:30 a.m.

22 de setiembre de 2025, a las 8:30 a.m. Contacto: 2104-6085

Casa en Osa

Expediente Judicial: 24-001845-1201-CJ

24-001845-1201-CJ Ubicación: Puerto Cortés, Osa, Puntarenas

Puerto Cortés, Osa, Puntarenas Área: 304,66 m²

304,66 m² Valor de mercado: ¢17 483 136,00

¢17 483 136,00 Base de remate: ¢17 754 049,75

¢17 754 049,75 Fecha y hora del remate: 24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m.

24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m. Contacto: 2104-6085

Casa en San Vito

Expediente Judicial: 23-001400-1201-CJ

23-001400-1201-CJ Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas

San Vito, Coto Brus, Puntarenas Área: 660,60 m²

660,60 m² Valor de mercado: ¢26 733 205,00

¢26 733 205,00 Base de remate: ¢15 857 720,90

¢15 857 720,90 Fecha y hora del remate: 24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m.

24 de noviembre de 2025, a las 8:30 a.m. Contacto: 2104-6085

