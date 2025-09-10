Diputados mandaron a ministro de seguridad, Mario Zamora, a ser más humilde (videos)

Varios diputados explotaron este miércoles contra el ministro de Seguridad, Mario Zamora, mientras él hablaba del presupuesto que el gobierno le asignó a su cartera para el próximo año.

Mario Zamora discutió con varios diputados en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco)

Varios legisladores le hicieron consultas al jerarca, entre ellos Jonathan Acuña, del Partido Frente Amplio, y cuestionaron la labor de Zamora en medio de la crisis de violencia que enfrenta el país.

LEA MÁS: Encuesta del CIEP: La gente no confía en que Rodrigo Chaves pueda resolver los problemas del país

El ministro le restó importancia al tema y se defendió diciendo que aumentó el número de personas que sienten la crisis de seguridad está controlada.

Jonathan Acuña y Mario Zamora tuvieron un encontronazo en la Asamblea Legislativa

Acuña le replicó que cómo decía eso si más del 60% de la población dice que perdió la paz por la inseguridad, según lo reveló la última encuesta del CIEP.

LEA MÁS: Luis Amador explotó contra Rodrigo Chaves y le dijo de todo: “Perro que ladra, no muerde”

Ahí se dio un encontronazo entre ambos, ya que Zamora no dio el brazo a torce y más bien acusó al Frente Amplio de no hacer nada en gobierno anteriores, pero el diputado le dijo que ellos nunca habían gobernado, es decir, nunca han estado en el Poder Ejecutivo ni han tenido el control del Ministerio de Seguridad Pública como sí lo tiene él.

Diputada Vanessa Castro el dijo a Mario Zamora que daba vergüenza

Luego de eso se sumó a la discusión la legisladora Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, quien le dijo que le daba vergüenza oírlo defender al gobierno cuando el país está tan mal en materia de seguridad, también le dijo que debía ser más humilde para reconocer que está en ese puesto porque el pueblo así lo quiso y para reconocer sus errores.