Nacional

¿Qué pasa en el cuerpo si duermo menos de 8 horas todos los días?

Dormir menos de 8 horas al día afecta la salud más de lo que se puede imaginar

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
A este tema de dormir bien, prestémosle un poco más de atención, en la noche al cerrar los ojos puedes orar, puedes meditar, para lograr un mayor estado de relajación y tener un sueño más reparador. Archivo.
¿Qué pasa en el cuerpo si duermo menos de 8 horas todos los días?

Dormir menos de 8 horas de forma constante afecta directamente la salud física y mental. Se recomienda que los adultos duerman entre 7 y 9 horas diarias para mantener el organismo en equilibrio. La falta de descanso está vinculada con problemas en el corazón, el cerebro, el sistema inmune y el estado de ánimo, según el National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH) de Estados Unidos.

LEA MÁS: ¿Por qué bostezar es contagioso? Esto dice la ciencia

Riesgo de enfermedades crónicas

Dormir menos de lo necesario aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. El NIH explica que la privación de sueño altera procesos hormonales y metabólicos que mantienen estable la presión arterial y los niveles de glucosa en la sangr.

Impacto en la memoria y el cerebro

Dormir mal
Dormir menos de 8 horas al día afecta al cerebro

El Harvard Medical School – Division of Sleep Medicine indica que durante el sueño profundo el cerebro consolida recuerdos y limpia toxinas acumuladas durante el día. Dormir menos de 8 horas deteriora la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje.

LEA MÁS: Lo que pasa en el cuerpo cuando se duerme 10 minutos en la tarde, según la ciencia

Investigaciones publicadas en Nature Reviews Neuroscience señalan que la privación crónica de sueño está relacionada con un mayor riesgo de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas debido a la acumulación de desechos en el sistema nervioso.

Cambios en el estado de ánimo

La American Psychological Association (APA) advierte que dormir poco incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y disminuye la serotonina, lo que provoca irritabilidad, ansiedad y síntomas de depresión. Incluso una sola noche de mal sueño afecta la regulación emocional y la productividad diaria.

Efecto en el peso y el metabolismo

Dormir menos de 8 horas altera las hormonas que regulan el apetito: se incrementa la grelina (que provoca hambre) y disminuye la leptina (que produce saciedad). El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) advierte que este desequilibrio favorece el aumento de peso y el riesgo de obesidad.

LEA MÁS: Joven se echó un sueñito y cuando despertó estaba ciego

Consejos para mejorar el descanso

  • Mantener horarios regulares de sueño.
  • Evitar el consumo de café, alcohol y pantallas antes de dormir.
  • Dormir en un ambiente oscuro, fresco y silencioso.
  • Practicar técnicas de relajación como respiración profunda o meditación.
Dormir mal
Dormir más de 8 horas al día beneficia mucho la salud en general
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
¿Qué pasa en el cuerpo si duermo menos de 8 horas todos los días?Dormirsueñodescanso
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.