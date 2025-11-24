Rodrigo Chaves quería golpear a Teletica con las frecuencias y más bien podría fortalecerla, según Canara

Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión de Costa Rica (Canara), fue muy directo al decir que el tema de la subasta de frecuencias es más bien una forma del presidente Rodrigo Chaves por golpear a Teletica y que los grandes afectados están siendo las emisoras de radio y canales pequeños.

Rodrigo Chaves vive en una pura guerra con Teletica, le pasa tirando al canal, al dueño de este, René Picado, y criticando sus enfoques periodísticos y contenido informativo.

Al mandatario no le gusta que el medio de comunicación cuestione al gobierno y que informe sobre los problemas que vive el país.

Rodrigo Chaves podría terminar fortaleciendo a Teletica con el tema de las frecuencias de radio y televisión. (Albert Marín)

Recordemos que el Poder Ejecutivo decidió hacer una subasta de frecuencias de radio y televisión para subir los montos tan bajos que hasta ahora las emisoras y televisoras han pagado por los derechos, pero se fue muy arriba y peligra que muchas emisoras y canales de televisión queden fuera del aire.

Precios de las frecuencias son muy altas

Las tarifas fijadas para esta subasta oscilan entre $386.000 (unos ¢193 millones) por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones (¢802 millones) por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.

El presidente de Canara, explica que la decisión de Chaves, basada en lo que parece ser un pleito personal, está causando que la gente se quede sin las emisoras que los acompañan a diario.

Teletica sí participó en la subasta de frecuencias. (Archivo)

“El presidente, por una situación personal y básicamente con Canal 7, que desde que es candidato él ha hablado de la prensa canalla, y de que René Picado anda en avión y no sé qué más, por una cuestión personal y por sacarse un clavo, está arrasando con todas las radios, y sobre todo radios pequeñas que jamás van a tener la opción de pagar esos montos.

“A Teletica ese monto no le mueve la aguja. El presidente dice: ‘voy a acabar con Canal 7′ y Canal 7 participó en la subasta porque tiene los millones de dólares para pagar, pero todo lo demás lo arrasó el presidente", manifestó Piedra.

Y es que, al ser Teletica una de las pocas televisoras que participó en la subasta, perdería mucha de su competencia en pauta publicitaria y de audiencia, por lo que más bien podría salir ganando.

Presidente de Canara dice que Chaves no conoce cómo funciona la radio

El presidente de Canara es duro con el presidente Chaves y asegura que lo que está haciendo da a entender que no conoce ni quiere a Costa Rica.

Canara dice que la subasta de frecuencias podría acabar con muchas emisoras. (Albert Marín)

“(Chaves) es una persona que vivió 35 años fuera del país, ¿qué sentimiento o qué empatía puede tener, por ejemplo, con una radio Sinfonola o con una radio Columbia? Nada, porque para él es frío eso.

“La radio es un tema mercantilista para él. El que tiene más plata es el que tiene opción a tener radio y en una democracia como Costa Rica así no funciona la radiodifusión, los precios que él está ajustando son ruinosos, no hay acceso para que un capital sano pueda optar, pero sí le está abriendo posibilidad al narco, a dineros para lavado”, expresó Piedra.