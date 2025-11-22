¿Salió su número? Estos son los premios del sorteo de Chances de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) anunció este viernes 21 de noviembre los números ganadores del esperado sorteo de Chances.

Alrededor de las 7:30 p.m., las tómbolas empezaron a girar y, después de unos segundos, las bolitas salieron con el número y la serie según el premio.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 02, serie 477.

02, serie 477. Segundo premio: 94, serie 635.

94, serie 635. Tercer premio: 43, serie 953.

El premio mayor estaba en 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones en total.

La JPS realizó este viernes 21 de noviembre el sorteo de Chances. (cortesia/cortesia)

Por otra parte, el segundo premio estaba en 37 millones de colones por emisión y el tercer premio en 9 millones de colones por emisión.

¿Dónde se puede reclamar el premio?

Si usted resultó ganador, puede reclamar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el dinero que le corresponde.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero le será depositado de forma automática en la cuenta bancaria registrada en el sitio web de la JPS.

Este viernes 21 de noviembre se jugó el sorteo de Chances de la JPS, cuyo premio mayor estaba en 240 millones de colones. (JPS/JPS)

Todavía tiene oportunidad

La Junta realizará este domingo 23 de noviembre el sorteo de la Lotería, por lo que, si usted no tuvo suerte esta vez, puede intentarlo de nuevo.

El premio mayor está en 175 millones de colones por emisión, es decir, 350 millones de colones en total, así que aproveche a comprar su número de suerte.

La fracción tiene un valor de 2.000 colones, y el entero de 5 fracciones, 10.000 colones.

Esto pasó con el Acumulado

Para este 21 de noviembre el sorteo del premio Acumulado estaba en 970 millones de colones (Acumulado 1) y 225 millones (Acumulado 2); sin embargo, la bolita favorecida fue la de un premio de 3 millones de colones.

La combinación ganadora de ese premio fue la serie 758 con el número 70.

Para el próximo domingo, ambos acumulados suman 25 millones más.