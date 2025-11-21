¿Qué productos estarán más caros o más baratos en la feria del agricultor este fin de semana?

¿Va a ir a la feria del agricultor este fin de semana? Aliste su bolsillo porque algunos productos subieron de precio la semana pasada, según el Consejo Nacional de Producción(CNP).

Los productos que encontrará un poco más caros en la feria son la cebolla seca amarilla, el plátano, el repollo verde y la zanahoria.

Los huevos subieron de precio también, pero el aumento no es tan significativo; es decir, no les hará diferencia a los consumidores.

Pero, ¿cuánto subieron de precio los otros productos? En el caso de la cebolla seca amarilla, hubo una variación del 5% con respecto a la semana del 3 al 7 de noviembre. Esto significa que ahora su precio está en 663 colones.

Algunos productos como la cebolla seca amarilla, el plátano, el repollo verde y más aumentaron de precio en las ferias del agricultor la semana pasada. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El plátano subió un 3,8%; es decir, pasó de 240 colones a 249 colones, mientras que el repollo verde aumentó de 419 colones a 449 colones.

La zanahoria tuvo una variación del 3,8%; o sea, subió de 523 colones a 543 colones.

Otros productos mantuvieron su precio, como el aguacate Hass importado, el banano, la lechuga americana y la piña grande.

En las ferias del agricultor, hubo dos productos que disminuyeron su valor: el chile dulce y el tomate.

El chile dulce pasó de 400 colones a 365 colones, mientras que el tomate bajó de 1.047 colones a 973 colones.

Ocho productos subieron de precio en supermercados

En cuanto a los supermercados, ocho productos subieron de precio: el aguacate Hass importado, la cebolla seca amarilla, el banano, la lechuga americana, la papa blanca, el plátano, la zanahoria y los huevos.

Sin embargo, el cambio en el precio de los huevos y el banano no les hará diferencia a los consumidores, pues el aumento fue poco.

El aguacate Hass importado subió de 2.744 colones a 2.925 colones; la cebolla seca amarilla, de 1.325 colones a 1.377 colones; y la lechuga americana, de 273 colones a 292 colones.

En el caso de la papa blanca, aumentó de 1.267 colones a 1.381 colones.

El plátano pasó de 290 colones a 298 colones y la zanahoria, de 485 colones a 497 colones.

¿Cuál tipo de carne subió de precio?

En las carnicerías, la costilla de cerdo y el pollo entero limpio subieron su precio un poco; sin embargo, el cambio no se sentirá en el bolsillo de los consumidores.

La costilla de cerdo actualmente vale 4.431 colones y el pollo entero limpio 2.412 colones.

El bistec de res especial y la carne molida premium de res mantuvieron su precio, mientras que la chuleta económica de cerdo bajó; ahora tiene un valor de 3.118 colones.

Dos productos subieron un poco su precio en las carnicerías, pero la diferencia no se sentirá en el bolsillo de los consumidores. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

En los supermercados, la costilla de cerdo también tuvo un leve aumento; subió de 4.298 colones a 4.360 colones.

La pechuga de pollo entera disminuyó su precio de 2.732 colones a 2.636 colones y el pollo entero limpio bajó de 2.593 colones a 2.411 colones.

El precio de la posta de cerdo también disminuyó, pues pasó de 3.316 colones a 3.092 colones.

