Diputada oficialista propone prohibir por completo los vapeadores en el país

La diputada oficialista Ada Acuña, presentó un proyecto de ley que tiene como fin prohibir en Costa Rica el uso de los vapeadores, conocidos también como cigarrillos electrónicos.

En la exposición de los motivos de la iniciativa, se detalla que en Latinoamérica son 21 los países que regulan el uso de estos aparatos: 8 países los prohíben y 13 los permiten con regulaciones. Los otros 14 países no tienen regulación al respecto.

Diputada propone prohibir los vapeadores en Costa Rica. (Shutterstock)

Acuña argumenta en el texto que las autoridades no han logrado “controlar las estrategias de comercialización (incluyendo la publicidad y promoción) para el consumo de sustancias psicoactivas y otras dañinas para la salud y la vida de las personas menores de edad”.

LEA MÁS: Costa Rica recibe duro golpe a su prestigio internacional y podría tener serias consecuencias, advierte experto

Diputada busca proteger a los jóvenes

La legisladora lanza fuertes críticas a la situación que se vive actualmente con los cigarrillos electrónicos.

“Esta iniciativa pretende erradicar el engaño que la industria tabacalera ha ejercido sobre las autoridades nacionales sanitarias que han venido presentando propuestas de ley en línea con las regulaciones que han demostrado ser un fracaso y que atentan contra los derechos de las personas más vulnerables: los menores de edad.

“Lo que Costa Rica necesita es gente saludable que pueda estudiar, hacer deporte, trabajar y contribuir con el desarrollo del país, y como legisladores debemos atender con prontitud esta necesidad de tutela de los bienes jurídicos más valiosos de nuestra juventud: la salud y la vida”.

LEA MÁS: Alerta en Costa Rica por el caracol gigante africano: esto dice el Ministerio de Salud

La legisladora Ada Acuña lanza fuerte críticas sobre el uso de vapeadores en menores. (Asamblea Legislativa)

El proyecto de ley presentado dice:

“Prohíbase la importación, distribución, fabricación, exportación, comercialización, almacenamiento, transporte, uso, consumo, publicidad o cualquier modalidad de promoción, en el territorio nacional, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), los dispositivos similares sin nicotina (SSSN) y los aparatos electrónicos que utilizan tabaco calentado y sistemas similares”.

Además, deroga la Ley 10.066, del 14 de diciembre del 2021, que es la que regula el uso de vapeadores en el país.

LEA MÁS: Llegó la noticia más esperada del año para los pensionados del IVM y el régimen no contributivo sobre el aguinaldo

13 de cada 100 adolescentes usan vapeadores

Según la encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, publicada en setiembre pasado, 13 de cada 100 adolescentes usan vapeadores.

En el estudio participaron 5.672 estudiantes entre 15 y 19 años de 60 colegios.

13 de cada 100 adolescentes usan cigarrillos electrónicos. (Shutterstock)

La edad promedio de uso de vapeadores está en 13,94 años, lo que causa mucha preocupación.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) encontró en vapeadores más de 50 sustancias identificadas como tóxicas, dañinas, irritantes e incluso cancerígenas.