Alerta en Costa Rica por el caracol gigante africano: esto dice el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud encendió las alarmas y pidió a toda la población reforzar las medidas de prevención por la presencia del caracol gigante africano, una plaga peligrosa que podría afectar tanto la salud humana como los cultivos del país.

En octubre, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura confirmó que el caracol gigante africano (Lissachatina fulica) volvió a aparecer, esta vez en zonas residenciales de Costa Rica.

Ministerio de Salud pide a la gente no tocar el caracol gigante africano. (SFE)

Este molusco no es nuevo en el país, se identificó por primera vez en 2021 en Liberia, Guanacaste, y desde entonces se ha mantenido bajo vigilancia debido a que está catalogado como una de las plagas más invasoras del mundo.

El animal puede crecer hasta 20 centímetros, reproducirse a gran velocidad y adaptarse fácilmente a diferentes ambientes. Por eso se puede encontrar en jardines, patios, lotes baldíos, cultivos agrícolas y zonas húmedas con materia orgánica.

LEA MÁS: Llegó la noticia más esperada del año para los pensionados del IVM y el régimen no contributivo sobre el aguinaldo

Puede transmitir enfermedades

Además de dañar cultivos y ecosistemas, este caracol representa un riesgo para la salud humana, ya que puede portar parásitos y bacterias peligrosas.

El contagio se puede dar por contacto directo con el caracol o con su baba, especialmente si llega a ojos, nariz o boca.

LEA MÁS: Costa Rica perderá millones en publicidad, turismo, comercio y fútbol por no ir al Mundial, vea la escandalosa cifra

Así se ve un caracol gigante africano, según el MAG. (MAG/MAG)

El Ministerio insiste en que la gente no toque estos caracoles ni juegue con ellos, pues aunque parecen inofensivos, pueden causar problemas serios.

Salud da estas recomendaciones:

- No tocar el caracol ni su baba. Si lo hizo, lave las manos con agua y jabón.

LEA MÁS: Salud oficializa nueva norma de atención previa al embarazo en todo el país

- No manipularlos sin guantes.

- No aplastarlos ni tirarlos a la basura.

- No usarlos como mascotas, carnada o decoración.

- Lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas.

El MAG alertó sobre un brote de caracol gigante africano en Heredia. Imagen ilustrativa. (MAG/MAG)

- Si necesita recogerlos, usar guantes y cubrebocas, meterlos en envases herméticos y reportarlos al SFE.

- Anotar el lugar exacto donde fueron encontrados.

Si encuentra un ejemplar, puede comunicarse con el SFE al 2549-3400 o a través del sitio web del servicio, enviando una foto, el lugar del hallazgo y un número de contacto.