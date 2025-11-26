Integrante de Pueblo Soberano que dio charla ilegal en colegio reveló cual dirigente del partido lo autorizó

El integrante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que dio una charla ilegal en un colegio de Montes de Oca, compareció en la Asamblea Legislativa y reveló cuál fue el dirigente del partido que le autorizó llevar a cabo la actividad.

Alexis Chacón llegó el martes 30 de setiembre al colegio de Cedros de Montes de Oca y dio una charla sobre la importancia del sufragio y de estar empadronados, pero en la actividad, sacó una bandera de PPSO, algo que es ilegal porque las agrupaciones políticas no pueden hacer actividades proselitistas en centros educativos, según lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Alexis Chacón asegura que siempre fue claro en que pertenecía al PPSO. (Asamblea Legislativa)

Según confirmó el joven en la comisión legislativa en la que participó, él era el coordinador de Juventud del PPSO para Montes de Oca y su participación era voluntaria, por lo que no estaba inscrito en el TSE.

Él reveló a los diputados que antes de dar la charla participó en una reunión con integrantes de PPSO y propuso ir a dar charlas a distintos colegios, y Rodolfo Villalobos, coordinador de adultos del partido, lo autorizó.

Él solicitó permiso por correo a varios colegios para dar la charla, pero se lo negaron, solo el colegio de Cedros, al que pidió permiso por medio de una llamada, le dio la autorización.

Alexis reconoció que cometió un error al sacar la bandera del PPSO. (Tomada de Redes Sociales)

Él asegura que la asistente de dirección, Leticia Miranda, fue quien le dio el permiso para ir a hacer la actividad.

Ahora bien, tanto el director del colegio, Cristian Chaves, como la asistente, Leticia Miranda, aseguran que ellos le permitieron la entrada a Chacón porque, presuntamente, él se identificó como funcionario del TSE, sin embargo, ellos no lo corroboraron.

El muchacho insistió en que la intención de la charla era que los muchachos que estaban prontos a cumplir los 18 años se empadronaran, pero reconoce que cometió un serio error al sacar la bandera.

Cristian Chaves, director del colegio de Cedros, dice que Alexis se hizo pasar por funcionario del TSE. (Asamblea Legislativa)

“La charla duró como unos cuatro minutos sobre el tema establecido y el último minuto, que es cuando yo saco la bandera del partido, la saco precisamente para tener esa claridad, esa transparencia de que venía de parte del partido.

“Yo al inicio de la charla lo comenté, comenté que era coordinador general de Montes de Oca de Juventud del Partido Pueblo Soberano y también indico que mi intención no era convencerlos por votar por nuestro partido, ni por votar por ningún partido, mi intención era promover la participación de los jóvenes (en las elecciones presidenciales). Reconozco que fue un error mío, me ganó el entusiasmo de sacarla y del momento”, explicó Chacón a los legisladores.

Él aseguró a los legisladores que en ningún momento se hizo pasar por funcionario del TSE ni de ninguna otra institución, siempre reconoció que formaba parte del PPSO.

Los legisladores Jonathan Acuña, del Frente Amplio; Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana y Geison Valverde, de Liberación Nacional, agradecieron al joven la sinceridad y lamentaron que el PPSO lo dejara solo en el semejante problema en que se metió, ya que la agrupación aseguró que no lo conocían y que no formaba parte del partido.

Incluso, ningún diputado oficialista asistió a la comisión legislativa.