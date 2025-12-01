Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo extraordinario de este domingo 30 de noviembre

La Junta de Protección Social efectuó este domingo 30 de noviembre el Sorteo Extraordinario de la Persona Joven, edición 4878 de la Lotería Nacional, una jugada especial en la que se distribuyeron 100 premios de diferentes montos para los compradores de billetes y fracciones.

La JPS realizó el Sorteo Extraordinario de la Persona Joven este domingo 30 de noviembre. (JPs/Cortesía)

Números ganadores del sorteo:

Primer premio: número 78 con la serie 720 que reparte ¢150 millones por entero.

número con la serie que reparte por entero. Segundo premio: número 82 con la serie 297 que reparte ¢22 millones por entero

número 82 con la serie 297 que reparte ¢22 millones por entero Tercer premio: número 91 con la serie 077 que distribuye ¢10 millones por entero.

La Junta recordó que este sorteo incluyó 100 premios en total, cuya lista completa podrá consultarse a partir de este lunes en la edición impresa de La Teja o en el sitio oficial de la JPS, donde se publican todos los detalles de la distribución y los premios adicionales.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deben presentar los pedacitos o el entero con el número y serie correspondientes para hacer efectivo el pago. Los premios mayores se reclaman en las oficinas centrales de la JPS en San José, donde se realiza la verificación documental y el proceso de entrega.

El Gordo Navideño ya está a la venta

El Gordo Navideño 2025 ya está disponible e incluye un premio mayor de ¢8.000 millones. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

El Gordo Navideño 2025 está disponible para la venta en todo el país. El sorteo contará con un premio mayor de ¢8.000 millones, distribuidos en cinco emisiones, siendo uno de los eventos más esperados por los jugadores tradicionales.

Nota realizada con ayuda de IA