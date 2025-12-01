Expertos analizan las peleas de Rodrigo Chaves con “Raimundo y todo el mundo”: “Hay un populismo muy duro”

El presidente Rodrigo Chaves ha estado en el ojo público por los ataques que ha realizado a diferentes sectores importantes del país desde que inició su gobierno.

El caso más reciente fue su arremetida contra una figura que representa a la iglesia Católica, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós.

Como bien se sabe, el mandatario ha lanzado críticas en contra de Eugenia Zamora, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); Marta Acosta, la contralora de la Contraloría General de la República (CGR); varios diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa, la prensa y hasta contra los agricultores.

Ahora, con el último incidente contra el arzobispo, este medio conversó con el politólogo Sergio Araya y el sociólogo Carlos Carranza, quienes señalaron que cualquier persona, como el presidente, puede tener diferentes posturas, pero lo que no es correcto es la forma en la que lo está haciendo, pues incita a la violencia y al odio.

“Un presidente puede tener posturas y, de hecho, tiene que tenerlas, y puede haber discusiones. Generalmente, para eso es el escenario de una Asamblea Legislativa, donde la oposición confronta las ideas del presidente y el mandatario las defiende y confronta los cuestionamientos que le hace la oposición. Pero normalmente eso se hace sobre temas, posturas, programas, visiones de mundo”, dijo el politólogo Sergio Araya.

Expertos en política y sociología analizaron los ataques que ha realizado el presidente Rodrigo Chaves contra representantes de la Iglesia Católica, el TSE, la CGR y otras instituciones. (Asamblea Legislativa /La Nación)

“El fondo puede ser cuestionable, pero es la forma la que se cuestiona, porque se vuelven conflictos de naturaleza casi personal”, añadió.

Araya explicó que, por ejemplo, el presidente podía discrepar de la postura de la Conferencia Episcopal sobre los proyectos de ley que plantearon el Ejecutivo y Fabricio Alvarado y justificar por qué, a su criterio, el procedimiento de la puja es el adecuado. Sin embargo, llevó el asunto a una discusión atacando directamente a monseñor Sanabria, lo que no era necesario.

“No había necesidad de llegar a esa discusión, refiriéndose directamente a monseñor; entonces lo vuelve un asunto personal. Ese es el estilo de él, de confrontar y descalificar personas y vender la idea de que lo que hay no es una oposición, sino una especie de revanchismo”, agrega Araya.

El experto señaló que una crítica hacia una persona que ejerce un alto cargo en una institución no es solamente hacia esa jerarca, sino también hacia toda la institución.

Por su parte, el sociólogo Carranza comentó que en América Latina hay una tendencia a un populismo autoritario, contrario a veces a los principios democráticos.

“Hay un populismo muy duro que trata de golpear a todos los órganos estatales para buscar una concentración del poder más fuerte en el Poder Ejecutivo. Y no solo está en el caso de Chaves, sino posiblemente es un tema de los más importantes de la actual discusión a nivel nacional. Es un tema que golpea al sistema político costarricense”, explica el sociólogo.

Carranza señaló que el populismo que hay en el país es muy peligroso, porque está diviendo en dos al país y enfrentando a esas dos mitades.

“Es un momento duro porque el populismo lleva a un enfrentamiento y no a una negociación, que fue el estilo de Costa Rica durante muchos largos años”, indicó el sociólogo.

Él comentó que Chaves tiene un estilo agresivo, duro y un lenguaje que no son propios de un presidente.

Ataques a distintas instituciones

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, el presidente ha atacado a diferentes representantes importantes del país como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la prensa y la Iglesia Católica.

El mandatario ha acusado a la Asamblea Legislativa de persecución política cuando las comisiones analizaron las solicitudes de la Fiscalía y el TSE de levantarle la inmunidad.

Además, él ha incitado el odio a varios diputados de la oposición que han cuestionado su desinterés hacia la seguridad ciudadana, la educación y otros temas.

Rodrigo Chaves también ha atacado a Eugenia Zamora por la solicitud del levantamiento del fuero, tanto que la presidenta del TSE publicó un video refiriéndose a los comentarios del mandatario.

Sin embargo, el presidente no se quedó callado y le replicó, señalando que el TSE es el que está amenazando la estabilidad democrática del país, no él.

La semana pasada el presidente de Rodrigo Chaves lanzó una crítica contra el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, sin embargo, los expertos afirman que fue un ataque contra la Iglesia Católica. (Grupo Nación/Grupo Nación)

Por otra parte, el mandatario ha atacado a la CGR por diferentes razones en varias ocasiones. La última vez se trató sobre el proyecto del nuevo hospital de Cartago; el gobierno afirmó que Marta Acosta lo había atrasado.

La contralora emitió una carta dirigida a Rodrigo Chaves, desmintiendo sus declaraciones. Ella aseguró que el contrato ya se había suscrito, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no había presentado la documentación completa para avanzar con el proyecto.

El último ataque que ha hecho el mandatario fue contra el monseñor Quirós, acusándolo de dar mensajes en su contra por medio de las emisoras de radio.

La Iglesia Católica respondió señalando que no iba a entrar en descalificaciones personales con el mandatario.

