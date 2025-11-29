Expertos ven grave el choque entre Rodrigo Chaves y la Iglesia católica por la subasta de frecuencias

El país fue testigo esta semana de una nueva polémica relacionada con la subasta de las frecuencias de radio y televisión, pues el presidente Rodrigo Chaves arremetió contra una figura importante de la Iglesia católica, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós.

Chaves acusó a Quirós de dar mensajes en su contra por medio de las emisoras de radio. El líder religioso no se quedó callado y señaló, de una manera muy elegante, que no iba a participar en ataques personales ni confrontaciones que dividan al país.

Sobre este tema, conversamos con el politólogo Sergio Araya y el sociólogo Carlos Carranza para comprender el ataque que hizo el mandatario contra el arzobispo.

Araya indicó que, aunque el presidente señaló que el cuestionamiento iba dirigido a una figura específica, fue un ataque a la institución religiosa y a la comunidad católica.

Además, que la forma en que hizo el cuestionamiento era injustificable.

Rodrigo Chaves tuvo un choque con la Iglesia católica esta semana por la subasta de frecuencias de radio y televisión. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ha habido algunos cuestionamientos a las posturas de la Iglesia católica con diferentes temas, pero ataques o cuestionamientos como este, por lo menos en los últimos 50 años, no tengo memoria que hayan pasado”, dijo Araya.

Por su parte, Carranza indicó que no se esperaba que el mandatario tomara una línea tan dura con la Iglesia.

“Si bien ha habido diferencias en distintas etapas de la vida de Costa Rica, este es posiblemente uno de los enfrentamientos más fuertes que ha tenido el gobierno con la Iglesia católica”, comentó el experto.

“Pareciera que lo que hay es, por una parte, una línea más dura del presidente y, por otra parte, una línea en la Iglesia católica que busca que se dé una igualdad para todos los que participan en la radio y la televisión”, añadió.

Rodrigo Chaves vs. Iglesia Católica

Varias emisoras de radio y canales de televisión, entre ellas religiosas, informaron la semana pasada que quedaron fuera de la subasta de las frecuencias por los altos costos, lo que desató una gran polémica a nivel nacional. Tanto así que Fabricio Alvarado y el mandatario anunciaron unos proyectos de ley para excluir a los medios religiosos de la puja.

Incluso, Chaves convocó a los representantes de los medios religiosos a una reunión para hablar sobre la subasta.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal rechazó las propuestas del diputado Alvarado y el mandatario al no considerar justa esta ventaja.

La respuesta parece haber molestado al presidente, quien en la conferencia de prensa, que se realizó este miércoles, arremetió contra el arzobispo.

“Gracias, monseñor Quirós, por todos los editoriales que me tira usted todos los días. Y no estoy hablando de la Iglesia católica, estoy hablando de monseñor Quirós y de las estaciones (de radio) que él controla”, expresó el mandatario.

El arzobispo José Rafael Quirós emitió un mensaje dirigido al presidente de la República tras sus fuertes declaraciones en conferencia de prensa. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Domingo de Ramos en San José.)

Tras sus declaraciones, el arzobispo se pronunció y le envió un mensaje.

“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir”, respondieron.

Además, señaló que Costa Rica necesita diálogo serio y respetuoso, especialmente en temas de fuerte impacto nacional.

“En asuntos de interés nacional -como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión- continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense”, dijo.

¿Se debilitó la relación entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica?

Para el politólogo Sergio Araya, todavía es pronto para decir si se debilitó la relación entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica.

Sin embargo, se puede inferir que sí puede afectarle negativamente al gobierno, como les ha afectado a otros políticos en el pasado, cuando tuvieron alguna polémica, por ejemplo, Fabricio Alvarado, en el 2018.

Recordemos que en aquel momento se desató una polémica después de que Rony Chaves, el “padre espiritual” de Fabricio Alvarado, se refirió a la Virgen de los Ángeles, en un libro, como un “demonio”.

Muchos religiosos se sintieron ofendidos y Alvarado, quien en ese entonces también era candidato presidencial, se “lavó” las manos diciendo que desconocía lo que había escrito Rony Chaves.

Los expertos creen que se puede inferir que este choque con la Iglesia Católica puede afectarle al gobierno. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por otro lado, el sociólogo Carlos Carranza señaló que estamos en un momento de distanciamiento entre el mandatario y la Iglesia católica, pues los líderes religiosos dejaron fijadas sus posiciones sobre el tema de la subasta.

