Precios de alimentos vuelven a subir en ferias del agricultor y supermercados

El Consejo Nacional de Producción (CNP) reveló los productos que aumentaron su valor la semana pasada en las ferias del agricultor y en los supermercados.

En el caso de las ferias del agricultor, el chile dulce, el plátano, el repollo verde, la lechuga americana, el tomate y la zanahoria subieron de precio.

LEA MÁS: A paciente de 80 años con problemas serios de columna le dieron cita “urgente” para el 2031

Según el CNP, el chile dulce pasó de 365 a 383 colones, mientras que el plátano subió de 249 a 263 colones.

La lechuga americana pasó de 310 a 317 colones, el repollo verde de 449 a 469 colones, el tomate de 973 a 1000 colones y la zanahoria de 543 a 563 colones.

El CNP reveló la lista de productos que subieron de precio en las ferias del agricultor. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El aguacate Hass importado y nacional, el banano, la piña grande y los huevos mantuvieron su precio con respecto a la semana del 10 al 14 de noviembre.

Por otra parte, la papa blanca disminuyó su valor, pasó de 1.000 a 943 colones.

Aguacate importado aumentó en los supermercados

En el caso de los supermercados, el aguacate Hass importado tuvo una variación del 7%, es decir, subió de 2.925 a 3.130 colones.

La lechuga americana también aumentó de precio, pasó de 292 a 298 colones, mientras el repollo verde subió de 592 a 609 colones. La zanahoria aumentó de 497 a 507 colones.

LEA MÁS: Las redes sociales ayudaron a estudiante a lograr la sétima mejor nota del examen de admisión 2026 de la UCR

El aguacate Hass nacional, el banano, el chile dulce, la piña grande y el plátano mantuvieron su valor.

Sin embargo, tres productos disminuyeron su precio: el tomate, que ahora está en 1.085 colones; la cebolla seca amarilla; y los huevos.

¿Subió la carne?

El CNP indicó que las carnes no subieron mucho de precio en las carnicerías.

Sin embargo, un tipo de carne sí aumentó su valor en los supermercados: la posta de carne. Subió de 3.092 a 3.380 colones.

El CNP indicó que la carne subió de precio en los supermercados. (Wilmer Madrigal Amador )

Otro tipo de carne que también subió de precio es la costilla de carne, pasó de 4.360 a 4.548 colones.

En los supermercados, la chuleta económica de cerdo y el pollo entero limpio disminuyeron su valor, bajaron de 2.750 a 2.575 colones y de 2.411 a 2.305 colones, respectivamente.

LEA MÁS: Hombre estuvo a punto de perder su pie por ampolla que se le hizo porque las tenis le apretaban