Ministerio de Salud emite alerta por Listeria en supertacos de res criollos congelados marca Doña Silvita

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en el lote 164-25-R del producto Super Tacos de Res Criollos congelados, marca Doña Silvita, e instó a la población a no comprar ni consumir este alimento.

Autoridades de Salud recomiendan no consumir los super tacos de res criollos congelados del lote afectado. (Rafael Pacheco Granados)

Producto, lote y análisis de laboratorio

De acuerdo con la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, la alerta recae sobre el lote 164-25-R del producto Super Tacos de Res Criollos, marca Doña Silvita, con registro sanitario A-CR-22-03250 y fecha de vencimiento 13/06/2026, indicada en el empaque.

Los resultados del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del CRIMA-INCIENSA confirmaron aislamientos positivos de Listeria monocytogenes en este lote, que incumple los parámetros del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el subgrupo de comidas preparadas refrigeradas o congeladas.

La contaminación se detectó mediante muestreos realizados en supermercados del país, como parte del programa de control de alimentos que mantiene el Ministerio de Salud para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. La institución informó que ya coordina con los puntos de muestreo, el fabricante y SENASA el retiro del mercado del lote afectado.

Este es el segundo caso de tacos contaminados que reporta el ministerio, la semana anterior anunciaron que un lote de tacos de pollo de la marca Don Taco también tenía la misma bacteria.

Recomendaciones a la población y pasos a seguir

Ministerio de Salud ordenó el retiro del lote 164-25-R de super tacos de res criollos marca Doña Silvita por Listeria monocytogenes. (Cortesía/Cortesía)

Salud recomendó a la población no comprar ni consumir el producto señalado, en especial mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. También pidió suspender la distribución y comercialización del lote involucrado.

Quienes tengan en su casa el producto, deben desecharlo o devolverlo al punto de venta. Si una persona consumió este alimento y presenta: diarrea, fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares, se solicita notificar al Ministerio de Salud al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr y consultar a un médico o acudir a un centro de salud cercano.

Nota realizada con ayuda de IA