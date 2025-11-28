Vacuna contra fiebre amarilla: cuándo y dónde aplicará la CCSS en diciembre

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) empezará a aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla a partir del martes 2 de diciembre a aquellas personas que tienen un viaje planificado a Sudamérica o África.

La vacunación se realizará en 22 áreas de salud en el país durante las primeras semanas de diciembre.

Recordemos que este es un requisito para costarricenses y extranjeros que viajen hacia o desde un país de riesgo, ya que el virus se transmite por picaduras de mosquitos en esas regiones.

Estas son las áreas de salud donde habrá vacunas contra la fiebre amarilla disponibles:

Área de Salud San Rafael:

Miércoles 3 de diciembre y viernes 5 de diciembre en el vacunatorio adicional en el Área de Salud San Rafael, hasta agotar existencias, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Área de Salud Garabito:

Martes 2 de diciembre y jueves 4 de diciembre en el vacunatorio adicional en el Área de Salud Garabito, hasta agotar existencias, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Área de Salud Tibás-La Uruca-Merced

Sábado 6 de diciembre en Ciudad Toyota La Uruca, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Grecia:

Martes 9 y miércoles 10 de diciembre en el Salón Parroquial, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Alajuela Norte:

Miércoles 10 de diciembre en Plaza Real Alajuela, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

A partir del martes 2 de diciembre, se empezará a aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla en distintas zonas del país. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Área de Salud Heredia Cubujuqui:

Martes 9 de diciembre en el Campo Ferial Mercedes Norte, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Pérez Zeledón:

Martes 2 de diciembre en el vacunatorio central de San Isidro, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Área de Salud Corredores:

Jueves 4 de diciembre en el EBAIS de Paso Canoas, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Área de Salud Limón:

De lunes a viernes y hasta agotar existencias en la sede central, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Área de Salud Guápiles:

Inicia el jueves 4 de diciembre. Se realizará los lunes y jueves hasta agotar existencias en el EBAIS central 1 y 2, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Área de Salud Liberia:

Miércoles 3 de diciembre en las instalaciones de la Cruz Roja de Liberia, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Área de Salud Santa Cruz:

Miércoles 3 de diciembre en la sede del Área de Salud de Santa Cruz, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Área de Salud Cañas:

Miércoles 3 de diciembre en la sede del Área de Salud de Cañas, contiguo al Área Rectora del Ministerio de Salud, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

En este enlace se podrá ver el mapa de otras Áreas de Salud donde también se aplicará la vacuna.

Las autoridades recordaron que es obligatorio aplicarse la vacuna si se quiere viajar a Colombia.

Recomendaciones para la vacunación

La CCSS recomienda a las personas a vacunarse 10 días antes de su viaje. Deben presentar su documento de identidad, ya sea la cédula nacional o de residencia, y el tiquete de avión.

“Las personas que así lo deseen pueden presentarse en cualquier área de salud de las anteriormente enlistadas, sin importar el área de adscripción, siempre y cuando haya disponibilidad de dosis”, indicaron las autoridades.

Se vacunarán a personas mayores de 9 meses y menores de 60 años, costarricenses y extranjeros.

La CCSS no emitirá el certificado de la vacuna, sino lo hará el Ministerio de Salud. Se podrá descargarlo en la aplicación EDUS. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de niños de entre 6 meses y menos de 9 meses, embarazadas o en periodo de lactancia y adultos mayores de 60 años, podrán vacunarse según criterio médico.

La Caja recordó a los ciudadanos que no emitirá certificados de vacunación contra la fiebre amarilla, sino que el Ministerio de Salud recopilará la información, y validará y generará el certificado internacional que se podrá descargar por medio de la aplicación EDUS, en la pestaña de certificados.

La CCSS estará actualizando horarios y sitios de vacunación a través de su página web.

