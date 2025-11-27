Cortes de carreras de la UCR: ¿Cuándo se publicarán y cómo entenderlos?

¿Ya se publicaron los cortes de las carreras de la Universidad de Costa Rica (UCR)? No, según la institución pública, los nuevos cortes se publicarán hasta el próximo año después de que se realice el concurso a las carreras.

LEA MÁS: Diputado propone cambio en la ley para que a delincuentes no se les ocurra atacar a turistas

Desde este miércoles 26 de noviembre, los estudiantes que realizaron el examen de admisión tuvieron acceso para revisar su nota y ver si resultaron elegibles para concursar alguna carrera.

Ahora, ellos tendrán que esperar unos días más para que puedan concursar en la carrera que quieren estudiar y obtener un cupo.

Entonces, ¿para qué sirven los cortes de las carreras? Los cortes funcionan como una guía para ver la demanda de una carrera.

Los cortes de las carreras se publicarán hasta el próximo año y sirven como una guía para conocer la demanda de cada carrera según la sede. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las cifras de los cortes se definen por la nota del último estudiante que ingresó a la carrera por medio del concurso.

Es importante destacar que cada año los cortes pueden subir o bajar, entonces los que salieron a inicios de este 2025, no garantizan que los estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual a esa cifra en la prueba de admisión logren ingresar a la carrera, porque todo depende de que si resultaron elegibles y que hayan obtenido un cupo en el concurso.

¿Cuándo se realiza el concurso?

La UCR indicó que el concurso de ingreso a la carrera se realizará del 8 al 10 de diciembre, así que se recomienda a los estudiantes a estar atentos para obtener el cupo de su carrera deseada antes de que se agoten.

El 17 de diciembre, a las 5 p.m., se publicarán los resultados de la admisión ordinaria y luego, el 7 de enero a las 10 a.m., los resultados de la admisión diferida.

Los resultados de la admisión diferida son para aquellas personas que no fueron aceptadas en la admisión ordinaria.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves recibió dos terribles noticias en un solo día y una le podría traer consecuencias históricas

¿Cuáles fueron los cortes de carrera en 2025?

Como se explicó anteriormente, los cortes no garantizan que el estudiante que hizo el examen de admisión para ingresar a la institución el año siguiente, haya sido admitido, sino que sirven como guía para ver la demanda de la carrera por la que optó estudiar.

Del 8 al 10 de diciembre los estudiantes que resultaron elegibles pueden concursar a la carrera deseada y luego, la UCR publicará los resultados para ver si fue admitido. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A continuación se muestran 10 carreras que tuvieron altos cortes este año en la sede Rodrigo Facio de la UCR:

Microbiología y Química Clínica: 721.48 Medicina y Cirugía: 716.18 Ciencias Actuariales: 706.01 Imagenología Diagnóstica y Terapéutica: 698.01 Música con énfasis en Dirección: 690.16 Odontología: 667.02 Computación: 600.13 Ingeniería Industrial: 659.94 Ingeniería Química: 658.11 Arquitectura: 651.45

LEA MÁS: Hombre estuvo a punto de perder su pie por ampolla que se le hizo porque las tenis le apretaban