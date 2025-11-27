Estos son los mejores puntajes del examen de admisión a la UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) reveló la lista de estudiantes que obtuvieron los mejores puntajes en la prueba de admisión.

En total son 26 jóvenes que lograron un alto puntaje en esta prueba, con el deseo de ingresar a su carrera deseada.

Según la UCR, los mejores puntajes van desde la nota perfecta (800) hasta 773,37.

Ellos son los estudiantes que fueron reconocidos por esta institución pública por su esfuerzo en el examen:

David Araya, del Colegio Científico de Alajuela: 800 Santiago Salazar, del Colegio Científico Bilingüe Reina de Los Ángeles: 789.71 Marvin Herrera, del Colegio Humanístico Costarricense, sede Regional Chorotega: 788.65 Andry Madrigal, del Colegio Científico de San Vito: 787.75 María Porras, del CTP de Puriscal: 787.46 Luciana Fonseca, del Colegio Científico de Alajuela: 786.66 Jimena Lizano, del Colegio Seráfico San Francisco: 784.86 Nicolás Sáenz, del Colegio Saint Francis: 783.53 Felipe Sáenz, del Colegio Científico de San Vito: 778.92 María Paula Ortiz, del Colegio Metodista: 778.92 Sebastián Madrigal, del Liceo de Puriscal: 778.92 Edward Hernández, del Colegio Científico de San Vito: 778.92 Andrea Ebanks, del Colegio Científico de Alajuela: 778.92 Pablo Midence, del Colegio Científico de Alajuela: 778.73 Jimena Ugalde, del Colegio Metodista: 778.4 María Emilia Soto, del Colegio Calasanz: 777.73 Daniel Villalobos, del Colegio Europeo: 777.08 Sebastián Blanco, del Colegio Calasanz: 776.17 Jorge Padilla, del Colegio Marista: 775.51 Alejandro Goyo, del Colegio Científico de Alajuela: 775.27 Sofía Quesada, del Colegio Científico Costarricense de San Ramón: 774.99 César Dam, del Colegio Bilingüe Nueva Esperanza: 774.99 Jimena Bravo Monge, del Colegio Saint Francis: 774.99 Luis Diego Rojas, del Colegio Científico de Alajuela: 774.89 José Castro, del Conservatorio Castella: 773.91 Elías Arguedas, del Colegio Humanístico Costarricense, sede Heredia: 773.37

La UCR informó que los cortes de las carreras se darán a conocer a inicios de 2026.

¿Dónde se puede ver el resultado del examen?

A partir de las 4:00 p.m. de este miércoles 26 de noviembre, los estudiantes que aplicaron esta prueba pueden ver su resultado a través de la plataforma oficial de admisión de la Oficina de Registro e Información (ORI).

A partir de este miércoles 26 de noviembre, los estudiantes que aplicaron la prueba de admisión a la UCR pueden revisar su resultado. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

La UCR recordó que el concurso a carrera será del 8 al 10 de diciembre en eingreso.ucr.ac.cr.

Si el estudiante necesita una beca socioeconómica, se puede hacer la solicitud en línea entre el 18 y 20 de diciembre.

