¿Hizo examen de admisión de la UNA? Este día se publicaran las notas

La Universidad Nacional (UNA) publicará este viernes 28 de noviembre las notas de admisión 2026 para las 31.652 personas que realizaron el proceso con el fin de ingresar a la institución el próximo año.
Los resultados se podrán consultar en el sitio del Departamento de Registro: www.registro.una.ac.cr, donde también se informará la nota mínima necesaria para continuar en el concurso por un cupo.
El promedio de admisión de la UNA se calcula combinando el resultado de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que representa un 60%, y las calificaciones de la Educación Diversificada, que corresponden al 40%.
Además, la universidad aplica un modelo de estratificación que toma en cuenta el tipo de colegio, la ubicación geográfica y la jornada (diurna o nocturna), con el fin de ampliar las oportunidades de ingreso a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Para este proceso 2026, las notas de Educación Diversificada corresponden a décimo año en los colegios académicos y al promedio de décimo y undécimo año en los colegios técnicos, según los datos reportados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
¿Qué deben hacer los aspirantes después de revisar su nota?
A partir del 28 de noviembre, quienes participen en el proceso deberán cumplir dos pasos obligatorios para mantenerse en concurso por una carrera:
- Tener un promedio igual o superior a la nota mínima definida por la UNA.
- Registrar el título de Bachiller en Educación Media en www.registro.una.ac.cr entre el 5 de enero de 2026 a las 8 a.m. y el 6 de enero de 2026 a las 5 p.m.
La institución informó que el cambio de carrera podrá realizarse del 5 al 7 de enero. La lista oficial de admitidos se dará a conocer el 9 de enero de 2026 a partir de las 8 a.m., en la sección Avisos importantes del mismo portal.
La matrícula será totalmente en línea del 9 al 12 de enero (según cita asignada) y el primer ciclo lectivo arrancará el 16 de febrero de 2026.