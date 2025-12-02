Nacional

Una mujer vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el mejor promedio en el examen de admisión del TEC

El TEC rinde homenaje a los 30 mejores puntajes en el examen de admisión 2025-2026 en los cuales 19 son hombres y 12 mujeres

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) le rindió homenaje a los 30 mejores puntajes en el examen de admisión 2025-2026 este martes 2 de diciembre a partir de las 10:30 de la mañana en el Centro de Artes ubicado en Cartago.

Este reconocimiento a los mejores en la Prueba de Aptitud Académica del TEC consolida una particularidad este 2025-2026 y es que por tercer año consecutivo el mejor promedio, la nota perfecta (800 puntos), lo logra una mujer. De los 30 reconocidos, 19 son hombres y 12 mujeres.

Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
Entre los mejores promedios del TEC hay hay 19 de colegios públicos y 12 de colegios privados; 15 colegios son académicos, 12 científicos, 2 experimentales bilingües y 2 técnicos profesionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ese 800 de este año lo logró Andrea Carolina Ebanks, quien es de Belén, Heredia y estudia en el Colegio Científico de Alajuela. Andrea Carolina estudiará la carera de Ingeniería en Materiales.

Este es el tercer año consecutivo que el mejor puntaje proviene de un colegio científico (2 veces Alajuela y 1 vez San Ramón).

LEA MÁS: La increíble historia de David Araya, el joven que repitió la nota perfecta del examen de admisión de la UCR

Entre los 30 destacados hay estudiantes de las 7 provincias, eso sí, se destaca San José con 11 representantes y Heredia con 7; Alajuela, 3; Cartago, 2; Guanacate, 3; Limón, 2 y Puntarenas, 3.

Durante los últimos 6 periodos de admisión, se han reconocido a 4 estudiantes de la provincia de Limón: en los años 2022, 2024 y 2025. En esta ocasión, se alcanza la mayor representación de esta provincia durante de ese periodo, con dos personas homenajeadas.

LEA MÁS: De un pueblito y colegio público salió la tercera mejor nota en el examen de admisión 2026 de la UCR

Al analizar la procedencia estudiantil de los 30 reconocidos, hay 19 de colegios públicos y 12 de colegios privados: 15 colegios son académicos, 12 científicos, 2 experimentales bilingües y 2 técnicos profesionales.

Hay estudiantes de las 7 provincias, eso sí, se destaca San José con 11 representantes y Heredia con 7; Alajuela, 3; Cartago, 2; Guanacate, 3; Limón, 2 y Puntarenas, 3. (Jose Cordero)

En realidad son 31 los que son destacados y eso es porque hubo empates: en el puesto 4 dos estudiantes lograron 784,15 puntos y en la posición 24, otros dos alcanzaron 776,23 unidades, también hubo empate doble en la posición 26, con 775,85 puntos.

LEA MÁS: Las redes sociales ayudaron a estudiante a lograr la sétima mejor nota del examen de admisión 2026 de la UCR

Hay un dato bien curioso y digno de destacar, Jimena Ugalde Artavia, quien ocupa la posición número 25 (775,87 puntos), es hermana de Luciana Ugalde Artavia, quien fue homenajeada en el acto del proceso de admisión 2023-2024.

Los 10 primeros puntajes del examen de admisión 2025-2026 del TEC son:

Posición NombreColegioPutos
1Andrea Carolina Ebanks ReyesCientífico de Alajuela800
2Esteban Arias CorralesColegio Humanístico Costarricense-Campus Chorotega799,74
3Rodrigo Ureña MongeLiceo de Tarrazú785,79
4Amanda Torres VenegasCientífico de Alajuela784,15
4María Paula Ortiz AmadorColegio Metodista784,15
5Luis Rosales CastilloCientífico de San Vito783,9
6Julio Villalobos VindasColegio Humanístico Costarricense-Campus Chorotega783,64
7Isabella Matteucci SalazarColegio Saint Francis782,91
8Pablo Hernández ArceC.T.P. Mercedes Norte781,83
9Sebastián Madrigal UmañaLiceo de Puriscal781,47
10María Fernanda Carrillo DejukSaint Anthony High School781,43
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tecnológico de  Costa Rica (TEC)30 mejores puntajes en el examen de admisión 2025-2026Prueba de Aptitud AcadémicaAndrea Carolina Ebanks
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.