Una mujer vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el mejor promedio en el examen de admisión del TEC

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) le rindió homenaje a los 30 mejores puntajes en el examen de admisión 2025-2026 este martes 2 de diciembre a partir de las 10:30 de la mañana en el Centro de Artes ubicado en Cartago.

Este reconocimiento a los mejores en la Prueba de Aptitud Académica del TEC consolida una particularidad este 2025-2026 y es que por tercer año consecutivo el mejor promedio, la nota perfecta (800 puntos), lo logra una mujer. De los 30 reconocidos, 19 son hombres y 12 mujeres.

Entre los mejores promedios del TEC hay hay 19 de colegios públicos y 12 de colegios privados; 15 colegios son académicos, 12 científicos, 2 experimentales bilingües y 2 técnicos profesionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ese 800 de este año lo logró Andrea Carolina Ebanks, quien es de Belén, Heredia y estudia en el Colegio Científico de Alajuela. Andrea Carolina estudiará la carera de Ingeniería en Materiales.

Este es el tercer año consecutivo que el mejor puntaje proviene de un colegio científico (2 veces Alajuela y 1 vez San Ramón).

Entre los 30 destacados hay estudiantes de las 7 provincias, eso sí, se destaca San José con 11 representantes y Heredia con 7; Alajuela, 3; Cartago, 2; Guanacate, 3; Limón, 2 y Puntarenas, 3.

Durante los últimos 6 periodos de admisión, se han reconocido a 4 estudiantes de la provincia de Limón: en los años 2022, 2024 y 2025. En esta ocasión, se alcanza la mayor representación de esta provincia durante de ese periodo, con dos personas homenajeadas.

(Jose Cordero)

En realidad son 31 los que son destacados y eso es porque hubo empates: en el puesto 4 dos estudiantes lograron 784,15 puntos y en la posición 24, otros dos alcanzaron 776,23 unidades, también hubo empate doble en la posición 26, con 775,85 puntos.

Hay un dato bien curioso y digno de destacar, Jimena Ugalde Artavia, quien ocupa la posición número 25 (775,87 puntos), es hermana de Luciana Ugalde Artavia, quien fue homenajeada en el acto del proceso de admisión 2023-2024.

Los 10 primeros puntajes del examen de admisión 2025-2026 del TEC son: