Conductores deben renovar la licencia aunque no sea obligatorio llevarla físicamente

La Policía de Tránsito hizo un llamado a los conductores a renovar su licencia de conducir, pese a que ya no es obligatorio portarla físicamente, después de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Tránsito el pasado 2 de diciembre de 2024.

Según las autoridades, la licencia puede renovarse incluso 3 meses antes de su vencimiento para que pueda conducir sin problemas en la carretera.

“Una cosa es que no sea obligatorio portar el documento y otra muy diferente es que puedan conducir con la licencia vencida”, aclaró la Policía de Tránsito.

Martín Sánchez, subdirector de la Policía de Tránsito, explicó que un conductor podría no tener derecho a conducir si acumuló 12 puntos en la licencia o si el dictamen médico no recomienda que esa persona siga conduciendo.

La Policía de Tránsito advirtió que la licencia de conducir debe renovarse, pese a que ya no es obligatorio portarla físicamente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque los conductores no porten la licencia, la Policía de Tránsito puede verificar, a través del sistema, si están debidamente acreditados.

Si se confirma que el conductor tiene la licencia vencida, se le aplicará una sanción de unos 26 mil colones.

Es obligatorio portar la cédula de identidad

En caso de que algún oficial detenga al conductor, la persona debe identificarse con su cédula de identidad para que el funcionario pueda constatar que el nombre o número de cédula que le está brindando corresponde a la persona que conduce.

Por eso, es obligatorio portar el documento de identidad siempre.

La Policía de Tránsito recordó a los ciudadanos portar siempre su cédula de identidad. Con este documento, los oficiales pueden constatar su información personal en caso de que detengan a conductores en carretera. (Archivo LN/Archivo LN)

Asimismo, las autoridades recordaron a los conductores que su licencia de conducir debe estar vigente para que las pólizas de seguro sean efectivas en caso de un accidente.

