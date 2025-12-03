¿Qué pagos se comen el salario del costarricense? Aquí se los decimos

La más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2024 (Enigh) dejó clarito en qué se va la plata de los ticos cada mes.

Según el INEC, un hogar costarricense gasta en promedio ₡687.000 mensuales solo en consumo; es decir, en lo que se necesita para vivir: comida, transporte, servicios, salud y demás.

Además, dedica ₡143.657 más a pagos que no son consumo, como impuestos, servicios financieros u obligaciones pendientes.

Comida, transporte, pagar donde vivir y hasta tener Internet es en lo que más gasta el salario el costarricense.

El estudio confirma algo que la gente siente en el bolsillo: lo que más se lleva la plata sigue siendo la comida. Los alimentos y bebidas no alcohólicas representan un 19,3% del gasto, casi una quinta parte del salario.

Le sigue de cerca el transporte, con un 17,6%, que es además lo que más ha subido desde el 2018.

Luego aparecen vivienda y servicios básicos (12,7%), cuidado personal y otros gastos (8,1%), restaurantes y hoteles (7,7%), información y comunicación (7,6%) y salud (6,5%).

El resto de categorías (muebles, ropa, recreación, educación, seguros, bebidas alcohólicas y tabaco) se reparten el 20,5%.

La forma de gastar cambió en seis años

Comparado con el 2018, el bolsillo tico se reorganizó. Aunque la comida se mantiene como el gasto más fuerte, es el que más bajó en gasto mensual: -21,1%.

Transportarnos para ir al trabajo es un gasto grande en los hogares costarricenses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cambio, otros gastos se dispararon: cuidado personal (+30,4%), ropa y calzado (+29,2%), salud (+20,4%), información y comunicación (+15,7%) y transporte (+15,5%).

En palabras sencillas: la gente está gastando menos en llenar la refri y más en moverse, cuidarse, conectarse y vestirse. Y pagos como vivienda, electricidad y gas, así como restaurantes y hoteles, también subieron.

Gastan la mitad en comida y casa

La encuesta dividió los hogares en cinco grupos según sus ingresos (quintiles). La diferencia es enorme.

En los hogares más pobres, la comida representa el 32,2% del gasto, mientras que en los de mayor ingreso es apenas el 13,4%.

Los más humildes también gastan muchísimo más en vivienda proporcionalmente. Entre ambos pagos se les va la mitad del presupuesto.

El pago de la vivienda es otro de los grandes gastos del hogar. (JOHN DURAN#)

En cambio, las familias con más ingresos gastan fuerte en transporte (22,5%), especialmente en compra de vehículos, y en restaurantes y hoteles.

La diferencia también se nota en los montos: el hogar del quintil más alto gasta más de cuatro veces lo que gasta el quintil más bajo, y por persona la brecha llega a 7,2 veces.

Las ciudades gastan más que el campo

Los hogares de la ciudad gastan mucho más que los de zonas rurales: ₡746.538 al mes, frente a ₡521.430. En la ciudad pesa más la vivienda y la salud; en el campo pesa más la comida.

A nivel regional, la Región Central es donde más se gasta: ₡804.763 al mes, bastante por encima del promedio nacional.

Las regiones con menor gasto son Huetar Caribe (₡457.068) y Brunca (₡489.216). El Caribe, especialmente, dedica muchísima más plata a comida (26,5%), mientras que la región Central gasta más en educación.

Tener internet en la casa se convirtió ya en un gasto consolidado y grande. (Canva/Canva)

Con estos números, queda claro que los ticos estiran cada colón como pueden, pero la comida, el transporte y la vivienda siguen siendo los que mandan en el presupuesto familiar.