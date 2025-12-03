Encuesta del CIEP revela fuerte rechazo hacia un candidato presidencial

El informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer el candidato por el cual el electorado que fue encuestado nunca votaría.

La mayoría (30,9%) indicó que nunca votaría por Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN).

Sin embargo, hay muchos (29,6%) que indicaron que no saben cuál candidato descartarían por completo en las elecciones de 2026.

“Esto indica que una proporción similar del electorado aún no tiene clara una opción que descartaría por completo, sugiriendo un nivel de rechazo político aún poco estructurado”, indicó el CIEP.

La encuesta del CIEP reveló por cuál candidato presidencial los encuestados nunca votarían en las elecciones de 2026. (Canva/Canva)

Los otros candidatos por los que el electorado encuestado considera no votar son Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (8,4%); Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana (6,9%); y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (2,7%).

Para esta encuesta se entrevistó a 1.759 personas que también fueron encuestadas para el informe de octubre de este año. Este estudio tiene un margen de error de más o menos 2,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Indecisos con una opinión no tan clara

El CIEP indicó que los indecisos no saben por quién apoyar y tampoco tienen claro por quién nunca votarían en las elecciones (45,4%).

“Este resultado muestra que, además de no contar con una preferencia definida, este grupo tampoco ha estructurado con claridad sus exclusiones o rechazos políticos, lo que sugiere un perfil de indecisión sustantiva y poco polarizado en cuanto a las candidaturas disponibles”, afirmó el CIEP.

Sin embargo, el 25,7% señaló que no votarían por Álvaro Ramos y el 9,6% por Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano.

El 6,1% indicó que descartaría a Claudia Dobles, así como a Ariel Robles (4,8%); Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (2,4%) y Fabricio Alvarado (2,0%).

Personas con candidatura preferida no votarían por este candidato

Entre las personas que sí cuentan con una preferencia partidaria definida, la mayoría (40,2%) indicó que no votaría por Álvaro Ramos, seguido por Laura Fernández (17,5%).

En tercer lugar, se encuentra Ariel Robles (14,3%) y luego, Claudia Dobles (8,0%).

La mayoría de las personas eligieron a Álvaro Ramos como el candidato por el cual nunca votarían en las elecciones, pero también mencionaron a otros como Laura Fernández, Claudia Dobles, Ariel Robles y más. (Rafael Pacheco Granados)

El 10,6% de los encuestados que sí tienen una preferencia de candidatura señaló que no sabe a quién descartaría por completo en las elecciones.

