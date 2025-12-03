Encuesta CIEP: Laura Fernández aumenta su apoyo y casi la mitad sigue indecisa

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, se posiciona nuevamente al frente de la intención de voto rumbo a las elecciones de 2026, al alcanzar un 30 %de apoyo, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, dada a conocer este miércoles.

Álvaro Ramos es quien sigue a Laura Fernández, pero muy por detrás. (Archivo LN/La Nación)

El estudio, realizado entre el 19 y el 26 de noviembre mediante entrevistas telefónicas a 1.759 personas en todo el país, muestra un repunte de cinco puntos porcentuales, comparado a la encuesta de octubre, cuando contaba con un 25%.

El otro punto que llama la atención es el de los indecisos, que son un 45 % de los consultados, lo que evidencia que el panorama electoral continúa abierto y en disputa, que es menos que el 55% del estudio anterior.

LEA MÁS: Primera encuesta del CIEP-UCR: Laura Fernández lidera la intención de voto, pero los indecisos son los “ganadores”

En segundo lugar aparece Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 8 % de intención de voto; seguido por Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio con 5%, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con 4 %. Los demás aspirantes quedan por debajo del margen de error.

El CIEP explica que este sondeo es de tipo panel —es decir, buscó entrevistar nuevamente en noviembre al mismo grupo encuestado en octubre— con el fin de observar posibles cambios en las preferencias. En ese sentido, un 22% de los consultados que declaró preferencia en octubre cambió su voto o pasó a indeciso; mientras que otro 30% salió del grupo de indecisos hacia una candidatura determinada.

LEA MÁS: ¿Cárcel Modelo y 6000 policías? Las 3 promesas más fuertes del plan de Álvaro Ramos