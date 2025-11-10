Laura Fernández ha faltado a debates presidenciales y foros, esta es la explicación que da Pilar Cisneros

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha recibido muchas críticas porque ha estado ausente en debates presidenciales y foros.

Ella es quien lidera las encuestas, pero mucha gente ve mal que no se esté presentando en los debates en los que se ve cómo se desenvuelven los aspirantes a la presidencia.

Laura Fernández ha estado ausente en debates y foros y por eso la han criticado mucho. (Campaña de Laura Fernández)

Pilar Cisneros, quien es una de las que lidera la campaña política de Fernández, dice que esas actividades requieren gran preparación y no se pueden tomar a la ligera. Además, dice que la candidata está ocupada en otras cosas.

LEA MÁS: El voto ausente: muchos costarricenses siguen sin interés de ir a las urnas, según encuesta del IDESPO–UNA

“Doña Laura va a asistir a la mayoría de los debates, pero es absolutamente imposible asistir a todos los debates y yo creo que aquí la estrategia es asistir a los debates que tienen mayor exposición pública, que la gente los ve”, manifestó Cisneros.

“Yo me pregunto cuánta gente verá, por ejemplo, ese debate de la Universidad Nacional, no sé, sospecho que es muy poca gente”, agregó.

Pilar Cisneros dice que Laura irá a los debates que más ve la gente. (José Cordero)

Los debates requieren mucha preparación

La legisladora oficialista dice que ahorita Fernández está muy enfocada en visitar comunidades y eso le quita tiempo para esas otras actividades.

“Hay que hacer campaña nacional, se están visitando todas las comunidades y las provincias y para cada debate hay que hacer una muy buena preparación.

LEA MÁS: Cenare realiza primeras cirugías de rodilla con ayuda de un robot

“Ella escogerá cuáles son los debates que valen la pena desde el punto de vista de la exposición pública y ya confirmó, de hecho, la participación de ella a muchos de esos debates donde ya la han invitado”, expresó la diputada.

Otros candidatos dice que es una lástima que Fernández no vaya a defender sus ideas. (Jhon Durán)

Algunas de las actividades en las que ha estado ausente Laura Fernández son las organizadas por:

- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

- La Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras).

- El Consejo para la Competitividad.

- El debate de la Universidad Nacional (UNA).

LEA MÁS: ¿Por qué las carreteras están tan mal si todos los años pagamos el marchamo? La respuesta lo dejará boquiabierto

Algunos de los otros candidatos presidenciales critican las acciones de Fernández. Ellos coinciden en que es cierto que la campaña es muy exigente con todo lo que hay que hay que hacer, pero dicen que hay que sacar tiempo para todo.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), Ariel Robles, del Frente Amplio, y Claudia Dobles, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Coalición Agenda Ciudadana, aseguran que no han coincidido con Fernández en ningún debate ni foro y eso les llama la atención. Además, dicen que les gustaría escuchar sus propuestas.