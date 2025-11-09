¿Y las calles? El dato clave que nadie sabe del marchamo: Para esto NO es el dinero

El Instituto Nacional de Seguros (INS) lanzó el lunes 3 de noviembre el marchamo de 2026, que es un requisito para circular en las carreteras en Costa Rica.

Sin embargo, como todos los años, los usuarios se quejaron de los altos montos que tienen que pagar. Incluso, varios señalaron lo injusto que es que se cobren miles de colones o una millonada, para varios conductores, si es que no se ven mejoras en las carreteras.

“Es demasiado para estas carreteras tan malas y hay falta de semáforos e inclusive, falta de demarcación”, “las calles son un asco, hay hundimientos, parches, nada de demarcación, hay que adivinar por cuál carril va uno”, “un robo total al pueblo costarricense (...) ese dinero nunca se ve reflejado en la infraestructura del país ni nada”, “donde vivo las calles están muy mal y así hay que pagar mucho por el marchamo, ¿qué hacen con el dinero?“, son algunos comentarios que dejaron los usuarios en el Con voz que publicó este medio el lunes para conocer el sentimiento de la población sobre el cobro del marchamo.

El marchamo se distribuye en diferentes rubros que los conductores deben pagar, por ejemplo, el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), el Impuesto a la Propiedad de Vehículos, aporte a COSEVI y otros. (Jose Cordero/José Cordero)

Pero, ¿en el marchamo se cobra para que se arreglen las carreteras? La respuesta es no necesariamente. El dinero se destina para otras necesidades relacionadas con la seguridad vial.

Recordemos que el cobro del marchamo del próximo año se distribuye en diferentes rubros: Impuesto a la Propiedad de Vehículos (60,13%); Seguro Obligatorio de Automóviles (25,57%); aporte a Cosevi (6,49%); timbres, IVA y otros (5,38%); Consejo de Transporte Público (1,18%); estacionómetros o parquímetros (0,68%); Aresep (0,37%) e infracciones de tránsito (0,20%).

Para el marchamo de 2025, los porcentajes de cada rubro fueron distintos. Por ejemplo, el rubro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos estaba en 58,20%, el SOA en 24,82%, COSEVI en 7,86%, CTP en 1,65%, timbres en 0,77% y el 6,70% restante correspondió a otros rubros.

¿En qué se invierte el dinero en cada institución?

En el caso del INS, las autoridades administran el porcentaje del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), que cubre hasta 6 millones de colones por persona y por evento.

Este seguro, según el INS, cubre la atención médica, incapacidades, la compra de implementos ortopédicos, así como la indemnización a familiares de fallecidos en accidentes de tránsito.

Las autoridades señalaron que el SOA es una única tarifa para cada clase vehicular. Este año los montos de la prima aumentaron:

Vehículos particulares: De 25.812 a 30.238 colones

Carga pesada: De 28.835 a 35.004 colones

Motos y bicimotos: De 94.509 a 99.623 colones

Buses: 72.991 a 81.060 colones

Taxis: 71.196 a 73.300 colones

Equipo especial: 7.648 a 9.627 colones

Los vehículos de carga liviana son los únicos que tuvieron una leve disminución; sin embargo, el cambio no hace tanta diferencia, pues pasó de 18.895 a 18.806 colones.

En cuanto al rubro del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), según el sitio web del INS, los fondos recolectados se utilizan para financiar campañas de prevención vial, estudios técnicos, programas de educación y mejoras en la infraestructura vial enfocadas en la seguridad de los usuarios de las vías.

El rubro del Consejo de Transporte Público (CTP) aplica, únicamente, a vehículos que prestan servicios de transporte público como taxis, autobuses y servicios especiales. El monto varía según el tipo de servicio que se brinda.

Con el dinero recolectado, el CTP financia la atención de gestiones de los usuarios y los concesionarios, labores de control, fiscalización, diseño de esquemas, regulación y más.

Algunos conductores tienen multas de parquímetros o de tránsito que tienen que pagar en el marchamo de 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El aporte a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se aplica a los vehículos que brindan transporte público como buses o taxis. Con los fondos recaudados, se financia la labor de fiscalización, auditoría y regulación tarifaria de estos servicios, con el fin de asegurar calidad y accesibilidad para los usuarios.

Por otra parte, hay varios rubros que no implican una inversión, sino más bien permiten que los conductores estén al día, por ejemplo, con las multas.

En el marchamo se cobran las infracciones de tránsito a aquellos conductores que aún no han saldado las multas que salen registradas ante el Cosevi.

Además, los usuarios que tienen multas por incumplimiento a la ley de estacionómetros o parquímetros, pueden saldarlas cuando cancelan el marchamo.

En cuanto a los tributos que se pagan, el IVA corresponde al SOA y los timbres son de Fauna y Scout.

El Ministerio de Hacienda explicó que parte del dinero recaudado del Impuesto a la Propiedad de Vehículos se destina al CONAVI para la atención de la Red Vial Nacional y el otro 50% se mantiene en el fondo general del gobierno para atención de programas presupuestarios como educación, seguridad, vivienda y obras públicas.

Cabe mencionar que la atención de la Red Vial Nacional puede incluir mantenimiento, rehabilitación y mejoras en carreteras principales, pero no significa que el dinero esté asignado exclusivamente ni específicamente al arreglo de todas las calles del país.

¿Cuánto dinero se espera recaudar este año?

En total, las autoridades esperan recaudar alrededor de 335.000 millones de colones. Para el 2026, se debe cancelar un total de 1.943.587 marchamos; esta cifra aumentó en comparación al 2025 en un 3%; es decir, hay 58.522 vehículos más.

Los usuarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para pagar el marchamo o, sino tendrán multas.

Para el marchamo de 2025, se cobraron 1.879.790 derechos de circulación y se esperaba recaudar 336.421.776.547 colones.

Sin embargo, se recogieron 318.305.590.646 del marchamo de 2025 porque hay, aproximadamente, 140 mil conductores que aún deben pagarlo.

