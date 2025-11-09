Nacional

Cenare realiza primeras cirugías de rodilla con ayuda de un robot

Le contamos todos los detalles de cómo el Centro Nacional de Rehabilitación realizó las primeras tres cirugías de rodilla con una ayuda de la más alta tecnología

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Hay una muy buena noticia para todo costarricense que tiene problemas de rodilla.

El Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) confirmó que le puso la gabacha y le dio la orden de trabajar a una de las tecnologías más avanzadas del planeta.

Se trata de un asistente robótico llamado ROSA, que apoya a los especialistas en las intervenciones quirúrgicas por osteoartrosis de rodilla y en los reemplazos articulares.

El Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) confirmó que le puso la gabacha y le dio la orden de ponerse a trabajar a una tecnología de las más avanzadas del planeta. Se trata de un asistente robótico llamado ROSA
Costarricenses con problemas de rodilla reciben alegre e histórica noticia de parte del Cenare. (CCSS/Cortesía)

“El robot ROSA solicita a los cirujanos una serie de referencias anatómicas de la rodilla, realiza el marcado, determina su posición, forma y eje mecánico, y brinda una guía precisa para los cortes óseos”, explica la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja).

LEA MÁS: ¿Pegó mal el marchamo? Así puede evitar problemas con su derecho de circulación

El doctor Gerardo Coto Vargas, jefe del servicio de Cirugía del Cenare, destacó que tener a ROSA disminuye los riesgos para el paciente y favorece resultados muy positivos en su recuperación.

Rosa, el robot que ayuda a los cirujanos a hacer operaciones de reemplazo de rodilla
Rosa ya ha participado en 3 exitosas operaciones en el Cenare. (CCSS/CCSS)

“La expectativa es poder seguir usando la tecnología robótica en la mayoría de las cirugías de reemplazo”, confirma Coto.

El doctor Isaac Felipe Fonseca Hidalgo, cirujano ortopedista, comentó que este tipo de tecnología les permite mejorar la precisión de los cortes y la colocación de los implantes.

“Con ROSA, todas las cirugías dieron resultados muy positivos, ya que tenemos la gran ventaja de que, durante el procedimiento, se puede ver en tiempo real cuál será la movilidad y la estabilidad de los pacientes”, explica el especialista.

Doctor Gerardo Coto Vargas, jefe del servicio de Cirugía del Cenare

Entre las ventajas para un paciente operado con este tipo de tecnología sobresale una mejor marcha al caminar y, por lo tanto, una recuperación mucho más satisfactoria a mediano y largo plazo en casos de osteoartrosis.

LEA MÁS: Caja hará ajustes con ciertos medicamentos: esto podría afectarlo a usted

La osteoartrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa conocida como “desgaste” del cartílago, la cual disminuye la protección de los huesos.

Doctor Isaac Felipe Fonseca Hidalgo, cirujano ortopedista, Cenare
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Centro Nacional de Rehabilitaciónasistente robótico llamado ROSAtecnología de las más avanzadas del planeta
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.