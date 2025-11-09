Caja hará ajustes con ciertos medicamentos: esto podría afectarlo a usted

Un cambio histórico ha confirmado la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) para todos los que necesiten antibióticos.

Explica la Caja que desde el 8 de noviembre toda receta de antibióticos será de forma digital.

“Entra en vigor la prescripción digital obligatoria para todos los medicamentos antimicrobianos, es decir, antibióticos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios”, explica.

Pero ¿Qué significa esto?

“Significa que los profesionales en medicina, odontología y enfermería obstétrica deberán emitir las recetas únicamente por medio del sistema digital.

“Por su parte, los farmacéuticos serán los únicos autorizados para entregar o despachar estos medicamentos, también a través del mismo sistema”, responde la Caja.

El cambio llega para mejorar el control sanitario y evitar el uso inadecuado de los antibióticos, una de las principales causas de la resistencia antimicrobiana en el mundo.

“El nuevo Sistema de Receta Digital para Antimicrobianos Sistémicos (SRDAS) permite prescribir y despachar estos medicamentos de manera segura, rápida y trazable, lo que facilita la vigilancia sanitaria y el uso responsable de los tratamientos.

“El Ministerio de Salud tendrá la facultad de actualizar los medicamentos incluidos en el sistema según la evidencia científica y las necesidades del país, garantizando así una regulación moderna y eficiente”, advierte la institución.